健康職場「這家」尚勇！合庫旗下248家獲衛福部健康認證 金融業之冠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-27 12:52

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衛生福利部國民健康署 (下稱國健署) 為鼓勵事業單位積極落實職場無菸措施及推動各項健康促進工作，以建立職場健康的工作環境及養成健康生活型態，分別頒發「健康啟動」與「健康促進」兩種標章，本月 16 日國健署公告健康職場認證共計 2,292 家通過，其中合庫分別取得 183 家「健康啟動」標章、65 家「健康促進」標章，共拿下 248 家標章，為本年度通過認證家數最多的金融業。

合庫重視員工的安全及健康，已連續二年獲頒臺北市勞動安全獎「優良單位」之殊榮，亦為本年度唯一獲獎之金融業。另積極致力推動全行無菸環境及適性之健康促進活動，總行大樓於 109 年、110 年接續榮獲健康啟動及健康促進標章，賡續於 111 年陸續輔導各營業單位落實打造健康職場。合庫銀行內部設有「健康促進推動小組」，小組包含職醫、職護及各分行職業安全衛生人員，專責推動健康管理計畫，以預防醫學三段五級為基礎，由健康檢查、健康管理、健康促進三面向，建構合庫健康職場。

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在員工健康照護方面，合庫落實勞動部勞工健康保護四大計畫，依全行健康檢查異常分析結果及同仁健康需求，提供全行臨場健康服務、在職員工定期健康檢查、四癌篩檢、慢性疾病追蹤管理、優於法規提供疫苗接種 (流感、新冠等) 及特殊健檢項目 (肺部電腦斷層、磁共振血管攝影) 相關補助措施；且每年辦理多元主題健康講座 (如預防三高、營養、運動、心理等)，並錄製成數位學習影像檔供全行同仁隨時觀看。此外，每月依時事推播最新健康資訊 (如：健康餐盤、傳染病等)，及辦理全行體重管理活動等健康促進措施；另合庫以營造幸福永續和健康有活力的工作環境為目標，行內設有多元運動場域及社團補助措施，透過推動友善職場協助更多同仁精進生活品質，維持身心健康與工作家庭的平衡。