藥華藥2024年漲逾7成 血癌新藥全球三期結果Q1公布

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-01 10:54

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藥華藥 (6446-TW)2024 全年漲幅超過 7 成，且全年三大法人買超 2.7 萬張，為上市櫃生技醫療類股中最多。另外，用於治療原發性血小板過多症 (ET) 血癌新藥 Ropeg，全球三期臨床試驗預計第一季公布結果，若結果順利有望在 2026 年上市。

藥華藥 2024 年全年漲幅達 77.7%，並在 9 月突破 700 元大關，最高漲至 735 元，股價寫下歷史新高。此外，2024 年三大法人共買超藥華藥 2.7 萬張，位居上市櫃生技醫療類股中，三大法人買超冠軍。

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藥華藥旗下 Ropeg 用於治療原發性血小板過多症目前有 2 項臨床試驗進行中，其中，多國多中心的臨床三期試驗，已於去年 11 月完成 174 位受試者的收案，預計今年第一季取得試驗結果，並公布主要療效指標，若進展順利將開始申請包括美國、中國及日本等地藥證，有望在 2026 年上市。

至於另一項 Ropeg 的臨床試驗，為美國 EXCEED-ET 臨床二期試驗，則預計在今年第二季公布數據。法人指出，此項數據可作為申請美國 ET 藥證審核的輔助資料，若安全性、有效性良好，可望與美國 FDA 溝通仿單為 ET 全線用藥。

另外，藥華藥數年前開始布局細胞療法領域，且積極投入人才培育及臨床試驗準備。日前已向衛福部 TFDA 申請 TCR-T 免疫療法 TCRT-ESO-A2-TW，用於治療末期實體腫瘤患者的第一期臨床試驗。