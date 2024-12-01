出售繼承房地應申報財產交易所得或房地合一稅？國稅局一表說分明

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-01 13:09

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有民眾詢問，於 106 年 5 月繼承取得母親於 104 年 10 月買入之房屋、土地，並於 113 年 5 月將該房屋、土地出售，究應適用舊制財產交易所得或申報房地合一所得稅？

財政部高雄國稅局表示，依財政部規定，個人交易 105 年 1 月 1 日以後繼承（受遺贈）取得之房屋、土地，應以被繼承人（遺贈人）取得日判斷適用舊制財產交易所得或房地合一所得稅制，茲整理如下表所示：

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表：財政部國稅局提供

國稅局提醒，交易之房屋、土地屬 105 年 1 月 1 日以後繼承取得而被繼承人係於 104 年 12 月 31 日以前取得，依上表適用舊制財產交易所得，但如該房屋、土地符合所得稅法第 4 條之 5 第 1 項第 1 款規定之自住房屋、土地者，也可以選擇申報房地合一所得稅。

該局舉例，如納稅義務人 A 君母親於 104 年 10 月 31 日買入房地，A 君於 106 年 5 月 1 日繼承取得該房地，後於 113 年 5 月出售，即適用舊制財產交易所得。惟若 A 君出售之房地符合所得稅法第 4 條之 5 第 1 項第 1 款規定之自住房屋、土地要件者，亦可選擇申報房地合一所得稅。

該局呼籲，個人出售適用房地合一所得稅之房屋、土地，不論交易盈虧、有無應納稅額，應於完成所有權移轉登記日之次日起算 30 日內，填具申報書，檢附契約書影本及相關資料，向戶籍所在地國稅局辦理申報。出售適用舊制財產交易所得之房屋、土地，應計算房屋部分之財產交易所得，併入該年度綜合所得總額，於次年 5 月辦理結算申報。