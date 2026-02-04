鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-04 18:27

金管會於今 (4) 日宣布，同意法國巴黎銀行及彰化銀行進駐「高雄資產管理專區」試辦高資產業務，隨著這兩家金融機構的加入，目前進駐該專區的銀行總數已達 20 家，顯示高雄作為亞太資產管理中心的磁吸效應正穩健提升。

高雄專區再報捷！金管會核准法巴、彰銀進駐 20家銀行搶攻富豪財管商機。(鉅亨網資料照)

金管會表示，本次獲准進駐的兩家銀行皆已於 2025 年取得高資產業務執照，其試辦期將自開辦日起至 2026 年 6 月 30 日止。

其中，法巴銀行聚焦國際化財富管理模式，提供包含保險融資、倫巴底貸款 (Lombard Lending)、自行質借及家族辦公室等頂級私銀服務。

彰化銀行除了傳統自行質借與保險融資外，更強調家族辦公室及跨境金融服務，展現公股行庫轉型高端理財的決心。

金管會強調，為了確保金融專區的運作體質，已要求法巴銀行與彰化銀行針對專區據點建立嚴格的管理架構與內控制度，並落實洗錢防制與顧客權益保護機制。此外，兩家銀行均須指派專責人員督導業務，強化自律能量，確保在創新試辦的同時維持金融穩定。

金管會說明，目前進駐高雄專區的 20 家銀行，試辦業務項目主要以授信業務 (包括自行質借、保險融資及 Lombard Lending)、家族辦公室及跨境金融服務為主。金管會將持續秉持風險控管與業務創新並重原則，定期檢視試辦成果，持續研議下一階段推動策略。