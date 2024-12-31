〈麗臺法說〉積極布局AI軟體 AIDMS業務 拚明年倍增貢獻營收20%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-31 17:54

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板卡廠麗臺 (2465-TW) 今 (31) 日召開法說會，董事長盧崑山表示，隨著 AI 市場成長，麗臺正積極布局 AI 軟體 AIDMS 業務，目前已在國內出貨十幾套，未來透過軟體銷售以及售後的訂閱維護費用提升毛利，軟體營收目標占比明年倍增，達 20%。

在 AI 軟體 AIDMS 部分，盧崑山強調，麗臺主要客戶為大型工廠，目前已有多家企業採用其 AI 解決方案，回饋超出預期，由於目前 AI 工程師難尋且訓練成本高，麗臺開發的系統可自動化程式編寫 (No-Code)，協助客戶提升生產效率，目前也已進入日本市場。

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在 AI 工作站業務方面，盧崑山指出，專注於生產工作站用途的專業顯示卡，雖然市場規模較消費型顯卡小，但毛利較高；目前約占公司營收 20-30%，主要供應工作站使用。

而先前因延遲導致 AI 工作站出貨遞延，盧崑山提到，在原本預計今年 6、7 月就要出貨，但因成本高於預期等因素而延遲，預計將在明年第一季末開始出貨。他看好此業務發展前景，隨著出貨開始，營收可望逐步成長。

盧崑山表示，麗臺於 12 月 3 日起任命專任總經理，同時宣布未來一兩年將進行事業體調整，預計明年首先分割旗下麗臺生醫訂週三 (2025/1/1) 分割，未來推 IPO 上市，並看好各類生醫裝置與醫療貼片前景。