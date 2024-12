南山人壽橫掃國內外67項大獎再創新高 稱霸「年度最佳壽險公司」

風光橫掃國內外大獎!南山人壽作為保險業健康領航者,持續推出創新商品服務,致力提升客戶服務體驗,為保戶、社會、地球環境厚實健康資本,2024 年狂掃國內外 67 項大獎,不僅在永續領域突圍屢獲大獎肯定,獲獎數也再創新高,更稱霸《亞洲保險業獎 (Asia Insurance Industry Awards, AIIA)》「年度最佳壽險公司 (Life Insurance Company of the Year)」。南山人壽承諾,將持續從保險出發鞏固社會安全防護網,陪伴保戶面對風險多變的未來,有備而來。

因應數位金融科技發展,服務體驗與數位工具密不可分,南山人壽積極投入數位發展,透過各項科技創新應用,提升服務效率、優化客戶體驗,並以國際開放標準為基礎,有序地推動轉型,在數位創新與架構治理上嶄露頭角。更成為台灣保險業首度榮獲國際開放標準組織 (The Open Group) 頒發「創新卓越獎」(Awards for Innovation and Excellence) 的企業,從來自亞洲、中東、非洲等十多個國家,超過 30 個提案中脫穎而出,表彰南山人壽的數位轉型治理方法與國際接軌,採用開放標準及方法推動企業架構的成果獲國際肯定。