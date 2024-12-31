南山人壽橫掃國內外67項大獎再創新高 稱霸「年度最佳壽險公司」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-31 15:21

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風光橫掃國內外大獎！南山人壽作為保險業健康領航者，持續推出創新商品服務，致力提升客戶服務體驗，為保戶、社會、地球環境厚實健康資本，2024 年狂掃國內外 67 項大獎，不僅在永續領域突圍屢獲大獎肯定，獲獎數也再創新高，更稱霸《亞洲保險業獎 (Asia Insurance Industry Awards, AIIA)》「年度最佳壽險公司 (Life Insurance Company of the Year)」。南山人壽承諾，將持續從保險出發鞏固社會安全防護網，陪伴保戶面對風險多變的未來，有備而來。

南山人壽堅守初心，以保險本業職能守護保戶及社會，並持續與時俱進，推陳出新，啟動「服務賦能」、「數位賦能」二大核心策略，實踐「好險有南山，健康有靠山」的永續承諾，讓國際看見台灣壽險業，如何從保險出發，鞏固社會安全防護網，厚實國人健康資本。

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保險是永續的事業，南山人壽秉持 ESG「永續健康」發展主軸，致力發揮金融保險影響力，引領台灣走向更健康、更永續的未來。2024 年以卓越的公司治理、財務績效以及完整透明的永續資訊揭露，在永續領域屢獲大獎，獲頒由台灣永續能源研究基金會主辦的「TCSA 2024 第十七屆台灣企業永續獎」之「台灣 100 大永續典範企業獎」及「永續報告獎金融及保險業 - 第一類白金級」兩大獎肯定，承諾南山人壽將以保險本業職能，持續守護保戶及台灣社會，實現為客戶創建美好未來的願景。

因應數位金融科技發展，服務體驗與數位工具密不可分，南山人壽積極投入數位發展，透過各項科技創新應用，提升服務效率、優化客戶體驗，並以國際開放標準為基礎，有序地推動轉型，在數位創新與架構治理上嶄露頭角。更成為台灣保險業首度榮獲國際開放標準組織 (The Open Group) 頒發「創新卓越獎」(Awards for Innovation and Excellence) 的企業，從來自亞洲、中東、非洲等十多個國家，超過 30 個提案中脫穎而出，表彰南山人壽的數位轉型治理方法與國際接軌，採用開放標準及方法推動企業架構的成果獲國際肯定。

南山人壽致力於商品與服務創新，隨著社會人口結構改變、醫療科技快速發展，與時俱進開發創新保險商品，包含提供業界首創的不孕症特定試管嬰兒保險金的「南山人壽媽咪寶定期保險」，除了幫助有生育意願的不孕症夫妻勇敢做人，減輕人工受孕的療程自費負擔外，亦提供 9 項妊娠期特定併發症、2 項女性好發疾病、24 項特定手術、婦女關懷保險金、以及 50 項嬰兒先天性重大缺損保障，此外，也針對特定保戶提供「AMH 卵巢功能檢測」加值服務，鼓勵有需要的女性了解自己的身體狀況。創新的保險商品設計，勇奪 2024 年「最佳產品類」玉山獎、2024 年保險信望愛「最佳商品創意獎」大獎等殊榮。