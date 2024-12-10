南山人壽前11月賺411億元年增近5成 EPS 2.8元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-10 20:28

‌



南山人壽今 (10) 日公布 2024 年 11 月自結合併稅後純益為 27.44 億元，前 11 月累計稅後純益為 411.19 億元，較去年同期成長約 47%，每股稅後純益 (EPS)2.8 元，主要受惠保險本業表現穩健、穩定的經常性收益，以及掌握市場實現權益證券資本利得。

南山人壽指出，11 月合併新契約保費約為新台幣 67.92 億元，以高保障型商品、投資型年金商品、利變壽險商品為銷售主力，並持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健。累計前 11 月新契約保費達 774.31 億元。

‌



南山人壽表示，保險業重視長期穩健經營，現階段以接軌新會計制度 (IFRS17) 及新一代清償能力 (TW-ICS) 為主要目標，已持續透過商品結構調整、資產負債管理及強化資本結構等多面向進行，以期順利接軌，厚植永續經營的根基。

南山人壽指出，作為健康險領導品牌，以及保險業推動健康永續議題的先驅，長期關注國人健康、社會健康、環境健康的促進。今年是南山人壽連續第 13 年舉辦「守護海洋行動」，號召全台逾 4 千名內外勤夥伴淨灘，撿拾超過 6 公噸垃圾，並且在台灣臨海 20 縣市設置「海廢再生藝術牆」，賦予海洋垃圾新生。