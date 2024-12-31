〈2024封關〉電子五哥今年僅3家漲 廣達漲近28% 市值破兆元排台股第6

電子五哥今年呈現三漲兩跌，廣達、緯創及和碩年線收紅，英業達及仁寶則收黑。廣達今年股價漲幅達 27.8%，封關日市值來到 1.11 兆元，在台股七家兆元市值的個股排名第六，次於台積電的 27.87 兆元、鴻海 2.55 兆元、聯發科 2.27 兆元、 富邦金 1.23 兆元，台達電 1.12 兆元；同時勝過國泰金 1 兆元。