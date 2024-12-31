〈2024封關〉電子五哥今年僅3家漲 廣達漲近28% 市值破兆元排台股第6
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-31 17:22
台股今 (31) 日迎來 2024 年封關日，AI 題材持續火熱，不過電子五哥廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、仁寶 (2324-TW) 以及和碩 (4938-TW) 今年未如去年全面飆漲，5 檔個股的年線呈現三漲兩跌，廣達今年漲勢最為強勁，漲幅近 28%，三大法人今年則買超和碩最多，達 7.8 萬張。
電子五哥今年呈現三漲兩跌，廣達、緯創及和碩年線收紅，英業達及仁寶則收黑。廣達今年股價漲幅達 27.8%，封關日市值來到 1.11 兆元，在台股七家兆元市值的個股排名第六，次於台積電的 27.87 兆元、鴻海 2.55 兆元、聯發科 2.27 兆元、 富邦金 1.23 兆元，台達電 1.12 兆元；同時勝過國泰金 1 兆元。
緯創全年上漲 5.5%，緯創旗下緯穎 (6669-TW) 漲勢更加強勁，漲幅達 43.6%，和碩則漲 5.3%；英業達跌 5.1%，仁寶跌 5.5%。
三大法人今年操作電子五哥多空互見，三大法人今年買超和碩最多，達 7.8 萬張，緯穎今年也獲三大法人買超 2556 張。不過廣達、緯創及英業達今年皆遭三大法人減碼，廣達遭賣超 3.3 萬張，緯創遭賣超 8.5 萬張，英業達則遭賣超 20 萬張。
此外，受惠 AI 伺服器升溫，機殼與散熱族群今年也紅通通。機殼族群方面，晟銘電 (3013-TW) 表現最為亮眼，今年漲 202%，迎廣 (6117-TW) 則漲 19.7%；散熱族群部分，健策 (3653-TW) 漲 98.3%，雙鴻 (3324-TW) 漲 90.6%，奇鋐 (3017-TW) 則漲 85.1%。
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