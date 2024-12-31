懷特提升乳癌用藥順從性 研究成果登國際知名期刊

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-31 11:38

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懷特指出，癌因性疲憊症 (CRF) 是化療中最嚴重的症狀之一，統計顯示高達 75% 乳癌患者有此症狀。此計畫主持人、義大癌治療醫院副院長饒坤銘表示，癌疲憊無法單靠休息緩解，如果未妥善處置，將使病患身心愈來愈虛弱，更可能因過於疲憊而放棄、拖延治療，影響治療效果。

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懷特與義大癌治療醫院、長庚體系醫院等 5 家大型醫院合作，完成 1 項為期 3 年臨床合作案，針對早期乳癌患者，在化療階段合併使用疲憊藥物，證實能預防並減緩癌因性疲憊，進而提升用藥順從性，降低化療對整體生活品質的影響。

饒坤銘進一步指出，對於停經前的乳癌患者，合併治療後可顯著提升用藥順從性，有助提升治療完成率及減少復發。