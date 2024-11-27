懷特癌疲憊藥物具良好腫瘤縮小反應率 登亞洲ASSMN發表

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-27 18:32

‌



懷特 (4108-TW) 今 (27) 日指出，旗下癌疲憊藥物研究，近日登上 ASSMN 亞洲外科代謝與營養學會研討會發表，該研究發現對於轉移性大腸直腸癌患者，以癌疲憊藥物與化療或標靶藥物合併治療，腫瘤縮小反應率、整體存活期皆呈現正向效果。

懷特說明，此項研究由台中榮總外科部醫師陳周誠，以及中山附醫癌症中心暨大腸直腸外科主任陳周斌執行，針對轉移性大腸直腸癌患者，在接受化療和標靶藥物的療程中，進行癌疲憊的合併治療。該項研究成果於日前發表於 2024 亞洲外科代謝與營養學會研討會 ASSMN，獲大會頒發 Best oral presentation 獎項肯定。

‌



研究結果發現，搭配癌疲憊合併治療，腫瘤縮小比例達 53%，整體存活期則達 54.8 個月。此外，3 年和 5 年疾病無惡化存活率也分別達 50% 和 38%，結果正面。

陳周誠表示，癌疲憊容易削弱轉移性大腸直腸癌的抗癌效果，必須儘早發現並妥善處置，因此在治療疲憊的同時，癌疲憊藥物還能提高像是腫瘤反應率等效果，有望成為強化癌症治療效果的重要工具。