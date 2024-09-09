懷特癌疲憊藥物具良好腫瘤疾病控制率 登歐洲ESPEN發表

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-09 11:36

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懷特 (4108-TW) 與台中榮總、中山附醫的最新研究發現，對已經轉移的大腸直腸癌患者，合併癌因性疲憊症藥物治療，在腫瘤疾病控制率及 5 年存活率，皆有正向效果，研究成果已發表於今年 9 月的歐洲臨床營養與代謝大會 (ESPEN)。

懷特說明，癌因性疲憊症是最困擾癌症患者，且常被忽視的疾病，同時容易削弱轉移性大腸直腸癌的抗癌效果。

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由台中榮總外科部陳周誠醫師與中山附醫癌症中心主任暨大腸直腸外科陳周斌主任進行的研究，針對 50 名接受化療和標靶治療的轉移性患者，在治療過程中同時進行癌因性疲憊症的合併治療。

研究顯示，合併接受癌疲憊治療的患者，腫瘤無惡化的疾病控制率達 76%，研究進一步發現，接受癌疲憊治療的次數愈多，存活率也愈高，接受超過 6 次癌疲憊療程的患者，5 年存活率達到 57.9%。

陳周誠醫師表示，轉移性大腸直腸癌患者，化療時間相當長，病人很容易罹患無法靠休息恢復的癌疲憊，體力嚴重下滑，常導致治療中斷而影響療效，透過治療來改善癌疲憊，有助於提高病人的治療配合度。

陳周誠醫師進一步指出，此次透過標靶治療搭配癌疲憊藥物的合併治療，除了改善癌疲憊，更發現還能提高存活率，較傳統治療為高，結果令人振奮。