台灣大連續7年入選「臺灣永續指數」成分股 結合5G、AI推動藍碳復育與潔淨能源創新

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-31 13:57

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國內首檔結合 ESG 與財務指標的「臺灣永續指數」公布最新成分股名單，台灣大 (3045-TW) 連續 7 年入選，並獲頒成分股專屬標章。全台僅 48 家企業連續 7 年入選，台灣大以國際級標準落實永續治理，從中脫穎而出。

該指數透過 14 個主題、逾 300 項評鑑進行綜合評量，再經財務指標及永續報告書篩選，每半年重新調整成分股，是投資人評量上市公司永續經營的核心參考。

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台灣大以資通訊技術為核心，結合 5G 與 AI 推動能源管理與物聯網應用，實踐科技為善理念，透過併購台灣之星，整合基地台實現規模經濟，每年節電 1 至 2 億度，並推動營運綜效攀上高峰，113 年 11 月營收及獲利均居業界之冠。

同時，積極參與氣候行動，啟動「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」，以科學方法提升紅樹林碳吸存能力，促進生物多樣性與自然碳匯；並參與中研院「淨零科技研發產研合作」，支持地熱能、海洋能與去碳燃氫等潔淨能源技術，朝淨零排放與自然共榮、經濟成長雙軌前行。

再生能源使用比例超乎預期 預估 2025 年達 RE17

台灣大 2022 年率電信業之先加入 RE100，承諾 2040 年前 100% 使用再生能源，並制定 2030 年前全公司交通載具 100% 電動化、2050 年前達成淨零排放的多階段策略，持續降低環境衝擊。

截至 2024 年，台灣大使用再生能源占比已達 10%，2025 年預估更將超越預計使用目標，提升至 17%，朝 2030 年達 35% 目標邁進。而放遠 2030 年到 2040 年，再生能源使用比例將會大幅推升，無法單獨仰賴光電或陸域風機，將必須倚賴大量且全時發電的離岸風電，為實現 RE100，台灣大將積極導入離岸風電以應對綠電需求，並結合光電發電。

儲能技術亦將成為關鍵，將透過削峰填谷模式 (尖峰放電、離峰充電) 提升能源使用效率，同時節省電費。隨著儲能系統建置成本下降，投資回報期縮短至約 6 年，助力台灣大實現永續能源目標，更為未來的商業模式提供重要機遇。

台灣大藍碳 淨零碳排新解方 上山下海保護生物多樣性

台灣大於今年發布首本自然相關財務揭露 (TNFD) 中英文報告書，推動自然與生物多樣性，更與政府及學術單位協力推動「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」，結合紅樹林復育、複合式養殖以及奈米科技，提升紅樹林的碳吸存能力，碳移除能力提升至少 4 倍，同時淨化廢棄魚塭的水質、固灘護堤，邁向 2050 年生物多樣性「淨正向衝擊」等目標。

此外，與國立臺灣大學朱有田教授合作保護山椒魚棲地，目標在 2025 年之前提升山椒魚孵化率及存活率；與「藍色脈動 Blue Trend」合作，推動 AI Ocean 數據海洋專案，號召公民科學家加入海洋生物保育行動。

台灣大董事會獨董過半 議合供應鏈夥伴納入 SBT 承諾

台灣大以永續治理為核心，率先施行董事會獨立董事過半，善盡監督之責，並將「永續發展委員會」提升為董事會層級，由董事長蔡明忠先生擔任召集人，五位獨立董事擔任委員，親自督導永續發展；員工與高階主管自發性設定永續 KPI，上下齊心推動「2035 心大願景計畫 2.0 (Zetta Connected 2.0)」，推動 54 項 ESG 相關業務目標設定的 KPI，以具體行動方案回應聯合國永續發展目標 (SDGs)。

同時深化永續供應鏈，2023 年綠色採購占比達 62.5%，於 2023 年議合供應商依循 SBT 方法，制定減碳目標，並成功議合供應商於合約中納入 SBT 承諾，更於今年舉辦供應商「綠電團購」座談會，積極推動夥伴採購綠電，展現共建永續生態圈的決心。

創造完整反詐生態圈 推動創新綠能公益

社會面部分，台灣大結合科技力，主動投入社會參與，加入反詐行列，運用強大資料庫、AI 模型辨識等資通訊核心能力，率先建構完整反詐生態圈，推出偵測偽冒網站的「反詐戰警」、隱碼服務「安心 Call」兩大反詐利器，協助知名企業與名人偵測偽冒網站，自上線至今已成功偵測超過 3 億個可疑網域、保護 2.82 億筆交易隱私，達成企業和消費者雙贏，推進更韌性而永續的未來。

連續 8 年推動創新綠能公益專案「種福電」，串連供應商、消費者等利害關係人，推動綠能倡議，累計參與捐款總人次破萬，實募金額達 3695 萬元，累計建置 655 kW 太陽能系統，預估 20 年累積收益可達 8946 萬元及產生 1404 萬度綠電，減碳效益超過 7406 公噸。台灣大更承諾加碼採購等量綠電，用實際行動為地球節能減碳。