懷特新藥雙箭齊發 營運添動能

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-13 16:53

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美吾華 ‧ 懷特 ‧ 安克生技集團今 (13 日) 舉行聯合法說會，懷特新藥 (4108-TW) 旗下兩大新藥「懷特血寶」以及「懷特痛寶」已取得 2 張藥證，其中，懷特血寶目前已獲健保給付，也同步帶動自費市場。

懷特指出，治療癌因性疲憊症 (CRF) 的懷特血寶為 TFDA 核發的第一張新藥藥證，目前已有超過 70 家大型醫療院所採用，涵蓋 9 成醫學中心，超過 600 名腫瘤專科醫師開立處方，造福近 2 萬名癌症病患，且已獲健保給付，嘉惠乳癌患者，並帶動自費市場成長。

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另外，治療急性中、重度的止痛藥物懷特痛寶銷售增溫，懷特也積極布局全國各大醫院，目前包含三總、高榮、振興等 20 多家醫療院所已引進使用。