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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：LENNAR CORP B(LEN.B-US)EPS預估下修至12.76元，預估目標價為158.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-30 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對LENNAR CORP B(LEN.B-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.07元下修至12.76元，其中最高估值16.24元，最低估值11.35元，預估目標價為158.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值16.24(16.31)18.25
最低值11.35(11.35)13.55
平均值13.15(13.36)15.67
中位數12.76(13.07)15.76

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值394.81億426.19億454.20億
最低值361.19億374.00億403.63億
平均值373.77億396.81億428.91億
中位數374.92億392.82億428.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.8814.2815.7413.7314.46
營業收入224.64億271.42億337.09億342.87億354.41億

詳細資訊請看美股內頁：
LENNAR CORP B(LEN.B-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLEN.B

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