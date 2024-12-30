鉅亨速報 - Factset 最新調查：LENNAR CORP B(LEN.B-US)EPS預估下修至12.76元，預估目標價為158.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-30 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對LENNAR CORP B(LEN.B-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.07元下修至12.76元，其中最高估值16.24元，最低估值11.35元，預估目標價為158.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|16.24(16.31)
|18.25
|最低值
|11.35(11.35)
|13.55
|平均值
|13.15(13.36)
|15.67
|中位數
|12.76(13.07)
|15.76
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|394.81億
|426.19億
|454.20億
|最低值
|361.19億
|374.00億
|403.63億
|平均值
|373.77億
|396.81億
|428.91億
|中位數
|374.92億
|392.82億
|428.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.88
|14.28
|15.74
|13.73
|14.46
|營業收入
|224.64億
|271.42億
|337.09億
|342.87億
|354.41億
詳細資訊請看美股內頁：
LENNAR CORP B(LEN.B-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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