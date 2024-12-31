鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Bradesco S.A. - ADR(BBD-US)EPS預估上修至0.31元，預估目標價為4.50元
鉅亨網新聞中心 2024-12-31 02:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Banco Bradesco S.A. - ADR(BBD-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.31元上修至0.31元，其中最高估值0.35元，最低估值0.29元，預估目標價為4.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.35(0.35)
|0.48
|0.58
|最低值
|0.29(0.29)
|0.31
|0.4
|平均值
|0.31(0.31)
|0.38
|0.48
|中位數
|0.31(0.31)
|0.38
|0.5
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|233.08億
|270.08億
|298.20億
|最低值
|181.08億
|196.57億
|218.70億
|平均值
|207.55億
|230.52億
|250.62億
|中位數
|207.83億
|228.27億
|245.90億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.54
|0.30
|0.38
|0.38
|0.27
|營業收入
|620.44億
|400.46億
|432.19億
|621.97億
|606.20億
詳細資訊請看美股內頁：
Banco Bradesco S.A. - ADR(BBD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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