鉅亨速報 - Factset 最新調查：MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)EPS預估下修至0.97元，預估目標價為113.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-27 22:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.99元下修至0.97元，其中最高估值1.6元，最低估值0.79元，預估目標價為113.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.6(1.6)
|2.1
|2.8
|最低值
|0.79(0.79)
|1.3
|1.87
|平均值
|1.04(1.04)
|1.65
|2.25
|中位數
|0.97(0.99)
|1.6
|2.26
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.08億
|12.33億
|15.01億
|最低值
|9.53億
|11.62億
|13.84億
|平均值
|9.91億
|11.98億
|14.40億
|中位數
|9.98億
|11.93億
|14.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.26
|-0.52
|-0.42
|-0.10
|1.95
|營業收入
|5.12億
|1.63億
|3.04億
|5.93億
|7.83億
詳細資訊請看美股內頁：
MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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