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鉅亨速報 - Factset 最新調查：MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)EPS預估下修至0.97元，預估目標價為113.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-27 22:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.99元下修至0.97元，其中最高估值1.6元，最低估值0.79元，預估目標價為113.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.6(1.6)2.12.8
最低值0.79(0.79)1.31.87
平均值1.04(1.04)1.652.25
中位數0.97(0.99)1.62.26

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值10.08億12.33億15.01億
最低值9.53億11.62億13.84億
平均值9.91億11.98億14.40億
中位數9.98億11.93億14.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.26-0.52-0.42-0.101.95
營業收入5.12億1.63億3.04億5.93億7.83億

詳細資訊請看美股內頁：
MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMMYT

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