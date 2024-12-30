亞馬遜等3大資料中心採「全時無碳能源」 積極布局核能

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-30 18:54

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余佩儒表示，亞馬遜和 Google 分別與小型模組化反應爐 (SMRs) 新創公司簽署購電協議 (PPA)，微軟 (Microsoft) 則與核融合新創公司簽署購電協議的方式進行合作，而 Meta(META-US) 也正在美國徵求核能開發合作夥伴。

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余佩儒表示，在核能領域，相較於過去核能新創公司獲得鉅額投資 (單筆超過 1 億美元) 的發展模式，近年則走向能新創公司與資料中心核簽署購電協議的發展模式，核能新創公司將於 2030 年開始在美國供電，且上述合作協議核電總規模已超過 2000MW，為美國朝向 SMRs 與核融合商業化發展奠定基礎。

例如微軟與核融合新創公司 Helion Energy 購電協議合作模式中，Helion Energy 提供核融合發電給微軟，微軟做為承購商，而美國核電營運商 Constellation 則做為電力市場電力傳輸方。

余佩儒觀察，Helion Energy 若能如期於 2028 年上線，並在 1 年內將發電設備容量提高到 50MW，將成為全球第 1 個商轉核融合發電的計畫，較其他國家或計畫要至 2035 年後才能實現的時程提早許多。

所謂「24/7 CFE」強調的能源種類，不僅包括再生能源，更考量到再生能源間歇發電的特性，納入儲能、綠氫和核能，達到每週 7 天、每天 24 小時全時使用無碳能源，以實現電網完全脫碳的最終目標。

余佩儒認為，2024 年底川普當選，意味著美國對化石燃料投資將採取支持作法，為全球綠能產業發展帶來隱憂，但從全球能源長期投資來看，短期或許受川普政策偏好造成衝擊，潔淨能源投資仍將居於主流，而化石燃料投資持續遞減。

2024 年全球潔淨能源和化石燃料投資金額比例將達 1.8 比 1，其中，核能投資預期在 2024 年達到高峰，核能成為資料中心採用「全時無碳能源」的新興解決方案選項，余佩儒預期，川普也同樣支持核能發展。

根據美國能源部 (DOE) 最新《2024 年資料中心能源使用報告》指出，預期 2023 年到 2028 年美國資料中心的用電量將增加 3 倍，資料中心用電量佔美國總用電量將從 2023 年 4.4% 成長至 2028 年 12%，其中，先進核能技術商業化發展為美國能源部解資料中心用電需求的關鍵策略之一。

在商業化進程上，核融合領域前三大獲投新創皆為美商，分別為 Commonwealth Fusion Systems(總融資超過 20 億美元)、TAE Technologies(12 億美元)、Helion Energy(5.52 億美元)，而美國能源部為加速推動核融合發電商業化的重要推手，包括 Commonwealth Fusion Systems、Tokamak Energy、Zap Energy 和 Xcimer Energy 等皆受惠。