對新核能持開放態度？郭智輝：經濟部立場不變 一樣守住這「3點」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-22 19:57

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針對院長卓榮泰日前於媒體受訪表示「對新核能技術持開放態度」看法，經濟部長郭智輝今（22）日強調，經濟部對所謂核能或新核能的態度向來一致，就是這三點：核廢料要能夠處理、大家有共識，以及「核能是安全的」。

卓榮泰日前接受彭博社訪問表示，政府對新的核能技術態度「非常開放」、留任除役核電廠員工，外界解讀為卓揆「鬆口」民進黨政府檢討反核立場。對此行政院發言人李慧芝昨 (21) 日表示，在安全、核廢處理得到解決、社會有共識前提下，政府都採開放態度，立場沒有轉變。

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針對今日上午立委質詢卓榮泰是否考慮「重啟核能」，郭智輝下午出席安永企業家論壇時，媒體聯訪詢問他的看法。

郭智輝強調，經濟部是執行單位，對所謂核能或「新核能」的態度和之前一樣，也就是：核廢料要能夠處理、大家有共識，以及「核能是安全的」這三點。

媒體詢問關於台積電的先進晶片設計中心成立，是否對對台灣布局歐洲市場帶來機會。

郭智輝表示，像台積電在歐洲的歐積電，做 Foundry (晶圓代工)，需要有很多的 design house，台積電希望一方面能夠跟他們合作，也讓捷克學者能夠朝向設計的方向。

關於 SMR (小型模組化核反應爐) 在台灣是否可能發展？郭智輝表示，新科技、或任何新的技術，經濟部從過去到現在一直在關注，他指出，正如同卓榮泰所說，燃油車跟電動車也有很大的差異，是以，對於新發展的科技，只要符合基本的原則，經濟部不排斥這些新科技的應用。