童子賢：重新投資核能設備需幾千億 核三停下來有點可惜

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-12 12:52

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (12) 日出席工商協進會會員大會，會後接受媒體訪問，提及核三將如期在 7 月 27 日除役一事，童子賢表示，核三基本上運行得很好，成本也很低，若未來要重新投資核能設備需幾千億，認為「核三停下來有點可惜」。

童子賢提到，核三的設施運作良好，且成本已降至很低，40 多年來安全性也不錯，且在國際核電廠中的安全評比也名列前茅，認為台電管理得相當不錯，倘若未來要重新投資核能設備，恐花費幾千億，因此童子賢為核三如期除役感到惋惜。

對於李遠哲認同自己看法，童子賢說「相信他是出於自由意志及發自肺腑的想法」。童子賢表示，自己對國家能源政策的意見，沒有任何人引導，皆是出自於自己對台灣產業、民生以及國家競爭力的觀察。不過童子賢也強調「核能是工具，不是一個支持或打倒它的信仰。」

童子賢進一步表示，發展綠能很好，也必須繼續發展，但需要非常縝密的規劃。童子賢舉例，離岸風電可能干擾海洋潮間帶、太陽能板可能使鳥類迷航，因此需審慎評估綠能對環境的衝擊。