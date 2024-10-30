SMR正夯！跟進微軟、谷歌 亞馬遜也豪擲520億美元 核能革命即將到來？

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-10-30 13:33

‌



亞馬遜公司近日宣布將在美國三個州投資超過 520 億美元，以推動其資料中心的擴張，重點是佈局小型模組化核反應器（SMR）技術。該技術被視為應對日益增長的電力需求的關鍵解決方案。

本月初，亞馬遜 (AMZN-US) 與市值 480 億美元的能源巨頭 Dominion Energy(D-US) 達成協議，計劃在維吉尼亞州開發小型模組化反應器。這種反應器的規模不到傳統核電廠的 10%，具有更短的建設週期和更低的成本。同時，亞馬遜也與公共電力機構 Energy Northwest 簽署協議，為華盛頓州的 SMR 開發提供資金支持。

‌



亞馬遜與新創公司 X-energy 的合作也正在加速推進。 X-energy 由億萬富豪卡姆 · 加法里安於 2009 年創立，目前正在德克薩斯州與陶氏化學合作建造其首個先進反應器。作為合作的一部分，亞馬遜透過氣候承諾基金向 X-energy 投資 5 億美元。

根據雙方的計劃，亞馬遜與 X-energy 預計到 2039 年將在全美範圍內上線超過 5 千兆瓦的新電力項目，足以為多個中型城市供電，以滿足人工智慧快速增長的電力需求。

AWS 執行長馬特加曼表示：「核能是滿足全球能源需求的優秀選擇。我們需要向電網輸送更多的能源，而小型反應器是實現這一目標的最有前途的新技術。」他強調，核能將成為亞馬遜未來資料中心的重要電力來源。

儘管核能被視為無碳的能源選擇，但其放射性廢棄物管理仍需解決。目前，美國尚未投入使用任何小型模組化反應堆，相關費用和可行性問題仍在討論中。

維吉尼亞州已成為全球資料中心密度最高的地區之一，電力需求在過去五年中翻了一番，預計未來 15 年將翻四番。隨著人工智慧應用的快速發展，亞馬遜的資料中心市場需求也大幅增加。