聖安抗體抗癌藥物通過美國FDA Phase I/IIa許可 再提出台灣TFDA新藥臨床試驗
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-30 16:50
聖安生醫 (6926-TW) 今 (30) 日宣布，旗下自主研發的抗癌新藥 SOA101 奈米三特異性 T 細胞銜接抗體，於今年 12 月 24 日通過美國 FDA 臨床試驗 (IND) 審查，同意執行臨床一 / 二期 a 試驗(Phase I/IIa)，今天再向台灣 TFDA 申請在台灣新藥臨床一 / 二期 a 試驗。
除 SOA101 外，SOB100 方面，也在 12 月 24 日與新加坡大廠 ESCO Aster 簽訂總價金新台幣 1.5 億元的技術授權 MOU，可望帶動明年轉虧為盈。
聖安指出，抗體抗癌藥物市場快速成長，2023 年全球銷售額 1200 億美元，預估到 2028 年達 2000 億美元。新藥開發趨勢也從單抗體藥物，轉移至雙特異性抗體，或是三特異性抗體，根據 GII 調查報告，2023 年雙特異性抗體在主要市場規模為 57.1 億美元，預計到 2030 年家將達到 412.9 億元，年複合成長率 (CAGR) 達 32.64%。
聖安說明，目前三特異性 T 細胞銜接抗體沒有新藥獲准上市，因平台技術漸趨成熟，靶點多樣化有助開發不同類型抗癌藥物，大型藥品企業如羅氏、默沙東等皆介入。
聖安進一步指出，開發中 45 個產品中，有 24 筆早期合作開發或技術轉移，包括 GSK、百齡佳、艾伯維的技轉案介於 3 至 5 億美元，聖安也在今年亞洲生技展及台灣醫療科技展中，接到多家國際藥廠洽談商技轉合作。
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