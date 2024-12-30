封關前夕外資轉賣67億元 今年以來投信買超8332億元成台股大買家

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-30 19:10

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台股今 (30) 日下跌 85.48 點，收在 23190.2 點，跌破 5 日線，成交量縮至 2666.2 億元；2024 年封關倒數最後 2 天，三大法人由買轉賣，賣超 67.04 億元，其中外資由買轉賣，賣超 67.04 億元，主要賣超群創 1.4 萬張、華航 1.3 萬張，累計 2024 年外資共賣超 6769 億元，投信則買超 8332 億元。

觀察三大法人今天動向，三大法人同站賣方，合計賣超 108.39 億元；外資由買轉賣，賣超 67.04 億元；投信賣超 13.34 億元，呈連二賣；自營商由買轉賣，賣超 28 億。

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台股今天收 23190.2 點，累計今年以來上漲 5259.39 點，漲幅 29.7%；同一期間外資累計賣超 6769 億元、投信買超 8332 億元、自營商賣超 8205 億元，顯見投信為台股今年最大買家。

外資今天主要大舉敲進凱基金 1.8 萬張，以及多檔中信金 8052 張、國泰金 7811 張；買超 ETF 包括 00953B 群益優選非投等債 8330 張、00715L 期街口布蘭特正 2 5265 張，00637L 元大滬深 300 正 2 4966 張；也買超仁寶 1.8 萬張，寶成 7925 張，宏達電 7065 張，和碩 6224 張。

外資今天主要調節群創 1.4 萬張，也賣超華航 1.3 萬張，永豐金 1.2 萬張，宏碁 8611 張，彰銀 8519 張，中鋼 7109 張，並賣超上海商銀 6189 張，中租 - KY 5502 張，旺宏 5031 張，慧洋 - KY 4834 張。

投信買超部分與外資對作，大舉敲進彰銀 3.5 萬張，也買超華航 2.3 萬張，群益證 1.6 萬張，宏碁 1.5 萬張；並買超中租 - KY 8088 張，華南金 6898 張，裕民 6593 張，國產 6093 張；買超慧洋 - KY 5951 張，億光 3056 張。