元富證券員工安置計畫 一體適用且具擇優條款

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-30 14:57

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元富證券董事長陳俊宏及總經理張清發表示，員工是證券公司最重要的資產，在合併過程中致力保障員工的工作權與職場穩定性，所有員工權益均一體適用，且有選擇適用的權利，力求在合併中員工獲得最佳保障。

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元富證券勞資會議行之有年，勞方代表 5 位，其中總公司 2 位，北、中、南各 1 位，由員工票選產生，資方代表 5 位為派任，並送台北市勞動局核備，每任任期 4 年，現任的第八屆代表是於 2023 年改選產生，選任與程序皆合法合規。

元富證於勞資會議中，邀請新光金控和台新金控代表列席，歷經二次會議，各方針對員工安置計畫內容充分討論溝通，於 12 月 20 日會議中決議通過並簽署，且元富證 12 月 23 日向董事會報告後，第一時間以內部信件形式通知全體員工，相關重點內容並上傳至內部網站供員工查閱，協商過程與結果公開透明。

台新金控與新光金控自 10 月 9 日雙方股東臨時會通過合併案後，即持續不斷與員工進行溝通，秉持對員工負責的態度，確保安置計畫周全落實。

元富證強調，會繼續加強內外部溝通，確保每位同仁的聲音都能被重視，權益都能獲得保障。