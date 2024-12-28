寒流來襲剉咧等！有做到每年1次「722」嗎？國健署傳授暖「心」4招揪安心
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-28 11:36
中央氣象局預報，從今（28）日起，接連受大陸冷氣團與東北季風的影響，氣溫驟降，日夜溫差大。國民健康署呼籲民眾，參加跨年活動時應特別注意保暖，對於長者與心血管疾病患者，更要注意頭頸部與四肢末端的保暖，讓大家能在低溫中安「心」跨年。提醒長者常更需注意血壓變化，建議一年至少落實 1 次「722」居家自我血壓測量。
天冷血壓須注意，如何護心有訣竅
每當氣溫驟降與天氣濕冷時，因血管內的平滑肌也會跟著收縮，更容易造成血壓升高，造成心肌梗塞和中風急性發作機會大增，在長者尤其明顯。為此，平常更需注意血壓變化，建議一年至少落實 1 次「722」居家自我血壓測量：連續「7」天量測、早上起床後、晚上睡覺前各量一回，總共「2」回、每回量「2」次取平均值。為預防低溫引發心血管疾病所導致的重病或死亡，國民健康署提供暖「心」4 招如下：
- 戶外居家需保暖：外出跨年時，頭頸部與四肢末端的保暖尤為重要，並可選擇具防濕防風功能的外套。居家時，夜間或清晨起床時，需先活動四肢及身體，手扶床邊腳步穩妥再行走。
- 飲食節制有分寸：年末聚餐頻繁，應避免大吃大喝，須注意均衡飲食。建議隨身攜帶溫開水，少喝含糖飲料，更不要喝酒取暖。
- 取暖燙傷要避免：使用電毯、暖爐，及暖暖包等要避免低溫燙傷，若要使用隨身保暖用品，建議在外層包一層毛巾或布再使用。
- 留意心臟病或中風徵兆：民眾若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥等心臟病症狀，或出現「微笑、舉手、說你好」做不到任一個動作之中風徵兆，應立即就醫，把握黃金治療期。
低溫來襲之際，國健署提醒民眾為即將到來的新年做好準備，養成定期測量血壓的習慣，守護自己和家人的健康，平安迎接新的一年。
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