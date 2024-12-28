寒流來襲剉咧等！有做到每年1次「722」嗎？國健署傳授暖「心」4招揪安心

天冷血壓須注意，如何護心有訣竅

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每當氣溫驟降與天氣濕冷時，因血管內的平滑肌也會跟著收縮，更容易造成血壓升高，造成心肌梗塞和中風急性發作機會大增，在長者尤其明顯。為此，平常更需注意血壓變化，建議一年至少落實 1 次「722」居家自我血壓測量：連續「7」天量測、早上起床後、晚上睡覺前各量一回，總共「2」回、每回量「2」次取平均值。為預防低溫引發心血管疾病所導致的重病或死亡，國民健康署提供暖「心」4 招如下：