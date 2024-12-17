快看你家房子有「踩雷」嗎？ 3個新斷層帶分布地點曝光 這裡可以查

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-17 19:17

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經濟部今 (17) 日公告 3 個新的斷層帶，分別位於臺南市的口宵里斷層、臺東縣境利吉斷層，及南投縣境內初鄉斷層，個別範圍面積約 4.8 至 6 公里不等，個別總長為 15-20 公里，截至目前台灣已有 36 個活動斷層帶。要查詢自己家裡是否有活動斷層經過，可至（https://fault.gsmma.gov.tw/) 查詢。

經濟部自民國 103 年起依法針對全國活動斷層及其兩側易受斷層錯動或地表破裂影響範圍陸續進行地質敏感區調查及劃定公告，本次公告共計 3 案：

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1. 活動斷層地質敏感區 (口宵里斷層) 範圍位於臺南市境內，通過台南市楠西區、玉井區及左鎮區，總長約 18 公里，總面積約 5.5 平方公里；

2. 活動斷層地質敏感區 (利吉斷層) 範圍位於臺東縣境內，通過臺東縣鹿野鄉、卑南鄉、延平鄉與臺東市，總長約 15.6 公里，總面積約 4.8 平方公里。

3. 活動斷層地質敏感區 (初鄉斷層) 範圍位於南投縣境內，通過南投縣中寮鄉、集集鎮、鹿谷鄉與竹山鎮，總長約 19.8 公里，總面積約 6 平方公里。

根據經濟部地質調查及礦業管理中心網站所定義：活動斷層是指「更新世晚期（距今約十萬年）以來曾活動過，未來可能再度活動的斷層」，只要有 10 萬年內活動的證據，且長度大於 5 公里，即列入「活動斷層」分布圖中。