聖誕行情失靈？華爾街分析師這麼看美股大跌

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-28 02:10

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美股主要股指周五 (27 日) 全面跳水，雖然市場參與者熱切期待所謂「聖誕行情」到來但卻事與願違，當紅炸子雞「美股七雄」都一片哀嚎。除獲利了結等技術因素，10 年期美債殖利率徘徊 7 個月最高，加劇美股下行。

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此外，標普 500 指數成分股中約有 412 檔股票下跌，標普科技板塊跌 1.8% 最深，其次是跌 1.6% 的非必需消費品板塊和跌 1.2% 的通訊服務板塊，能源板塊追隨油價逆勢上漲。

有分析指出，周五幾乎沒有驅動市場大幅變化的經濟數據或新聞，外加歐股休市兩日後回歸，以及整體市場在年末假期周交投清淡，讓本月早些時候被蜂擁買入的晶片和大型科技股影響凸顯。

美債殖利率越高 美股壓力越大

每日市場研投觀點 The Sevens Report 主編 Tom Essaye 寫到，在沒有主要新聞、數據和交易清淡的當下，作為資產定價之錨的 10 年期美債殖利率將對股市產生影響，值利率越高，對股市的壓力越大。

Bespoke Investment Group 聯合創辦人 Paul Hickey 也持相同觀點稱，10 年期美債殖利率近期持續上測 4.60%，刷新 7 個月最高，而當時即今年 4 月份的最高利率曾升破 4.70% 關口，如果未來幾天 (重新) 達到這一水準，可能會對股市造成問題。

美債殖利率周五走勢不一，對利率更敏感的短債殖利率下挫，10 年美國基準公債殖利率一度升至 4.62%，接近昨日觸及 4.64% 所創的 7 個月最高，美債殖利率曲線趨陡。

法國 La Financiere de L’Echiquier 交易主管 David Kruk 稱，今年年底最重要的現像是 10 年期美債殖利率的上漲。

他說：「這顯示每個人都在等待 1 月份川普就職後對通膨的影響。此外，大多數交易都是技術性的，例如空頭回補和獲利了結，但沒有出現像每年這個時候一樣的重大趨勢。」

還有分析指出，由於美國經濟保持彈性，投資人更擔心川普的關稅和減稅政策將刺激價格上漲，迫使聯準會 (Fed) 採取更鷹派立場，同時也觀望 1 月中旬的就業和通膨數據是否意外擾亂 Fed 計畫。

目前，交易員押注 Fed 到 2025 年底將降息不到兩次，自 12 月 17 日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議前夕以來，5 至 30 年期美債殖利率已集體上漲逾 15 個基點。截至周四，彭博美國公債指數在 12 月累積下跌了 1.7%，讓年內漲幅縮減至不到 0.5%。

市場資金面的壓力

一方面，下周交易員將關注回購市場，並警惕今年第三季末出現的短暫融資壓力可能會重演。

與此同時，高盛交易部門估計，有鑑於股票和債券的走勢，美國退休金將出售 210 億美元的美國股票，並在月底前購買同等金額的債券，在周三出現小幅拋售之前，再平衡額度曾高達 300 億美元。

以過去三年所有買賣估值的絕對美元價值計算，210 億美元的待出售美股金額排在第 86 百分位，即數額較高、拋售壓力較大，自 2000 年 1 月以來則排在第 87 百分位，這似乎有助於解釋市場突然拋售的原因。

此外，高盛日前曾指出，Fed 上周「鷹派降息」觸發的標普大盤下挫也引發一些量化交易 (CTA) 拋售，這些追漲殺跌的「聰明錢」在過去五天內出售了約 75 億美元的美國股票，預估未來 5 天內也將出售 40 億美元，不過 CTA 拋售潮基本上已經過去。

分析師仍樂觀看明年 看輕短期波動影響

花旗美股策略師 Scott Chronert 仍看好美股、看輕短期波動的影響。他認為，估值很高和隱含的成長預期為未來一年的股市設定高標準。

Chronert 說：「整體而言，這種格局加上一段時間內缺乏真正的股市回調，確實使市場更容易受到波動加劇的影響。但如果基本面情況持續，我們將在標普 500 指數於明年上半年回檔時買入。」

The Sevens Report 的 Tom Essaye 也認為，最近股市下跌讓散戶的盲目興奮感消退了一些，但並沒有削弱專業投資顧問的情緒。

Essaye 說：「市場情緒不再盲目樂觀，一般投資人在新年伊始對市場的前景展望更加平衡，這將是一件好事，因為它降低了股市的泡沫風險。不過，如果我們收到壞的政治消息，或者 Fed 官員指向降『暫停』，這可能會導致美股在更多短期、大幅下跌。 」

凱投宏觀（Capital Economics）的首席市場經濟學家 John Higgins 重申，標普 500 指數大盤可能在 2025 年再漲 16%，到明年年底可能會接近 7,000 點，他也提到，債市拋售導致上周起股市走軟。

Higgins 說：「這種樂觀的觀點是基於一種信念，即 10 年期 TIPS 殖利率到明年年底不會比現在更高。此外，標普 500 成分股公司的未來 12 個月每股收益將繼續小幅成長。」