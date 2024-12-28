進口激增！美11月商品貿易逆差超預期擴大

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-28 01:00

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美國商務部人口普查局 (Census Bureau) 周五 (27 日) 公布數據顯示，美國 11 月商品貿易逆差擴大幅度遠超經濟學家預期，主要是受到進口反彈影響，讓貿易能否在一年來首次推動美國第四季 (本季) 經濟成長前景蒙上陰影。

具體來看，11 月經季節調整後商品貿易逆差從 10 月的 983 億美元增至 1,029 億美元，遠超經濟學家預估的 1,006.5 億美元。

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根據報告，美國 11 月出口成長 74 億美元至 1,764 億美元，增幅達 4.4%；進口成長 120 億美元至 2,792 億美元，增幅為 4.5%。其他商品類別的出口驟降 30.1%，而同一類的進口類別成長 15.1%，為造成差異的主要原因。

值得注意的是，10 月份貿易逆差降幅遠超預期，進口降幅為近兩年來最大，可能讓貿易成為美國第四季國內生產毛額 (GDP) 成長的一個貢獻因素。貿易上一次推動美國經濟成長次 2023 年的第四季。

不過，最新數據縮小本季前兩個月商品出口成長超過進口成長的差距。此外，擔心候任總統川普威脅要提高外國商品關稅的企業，可能會試圖在其下個月上任之前提前進口。這可能進一步縮小、甚至逆轉出口優勢，讓貿易連續第四季度拖累 GDP 成長。

包括服務進出口在內的 11 月貿易數據將在 1 月初公布。