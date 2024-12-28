〈美股盤後〉美債殖利率飆升 輝達特斯拉下滑 道瓊跌超330點 周線收紅0.4%

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-12-28 05:28

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受美債殖利率攀升，輝達、特斯拉等科技巨頭下跌打擊，美股主指週五 (27 日) 收低。道瓊摔跌超 330 點，那指、標普和費半收黑超 1%。

10 年期美債殖利率飆升觸及 4.64%，為 5 月初以來最高，因為人們預期聯準會在 2025 年會因通膨擔憂而變得更加鷹派。

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儘管美股出現回落，但本週因聖誕假期縮短交易日，美股週線仍收紅。標普週二創下 1974 年以來聖誕夜最佳表現後，本週仍上漲 0.7%。道瓊週線收紅 0.4%，終止連三週跌勢，那指漲 0.8%，略勝大盤。

國際油價週五小幅走高，以色列對葉門胡塞武裝的襲擊引發「恐慌性買盤」。

投資人下週將只有兩天時間進行年底前的最後交易，沒有重大經濟數據或財報消息，由於元旦市場休市，下週交易時間表也將縮短。

下一個財報季將隨著川普 1 月 20 日的就職日而起跑，拜登時代正式結束，川普的第二任總統任期也將拉開序幕。同時，投資人也將關注聯準會 1 月 29 日公布的利率決定。

美股週五 (27 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 333.59 點，或 0.77%，收 42,992.21 點。

那斯達克指數下跌 298.33 點，或 1.49%，收 19,722.03 點。

S&P 500 指數下跌 66.75 點，或 1.11%，收 5,970.84 點。

費城半導體指數下跌 52.34 點，或 1.01%，收 5,122.97 點。

NYSE FANG + 指數下跌 222.89 點，或 1.63%，收 13,440.05 點。

標準普爾 500 指數的 11 大板塊均出現虧損，其中非必需消費品和資訊科技板塊跌幅最大，分別下跌 1.90% 和 1.49%。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王全跌。Meta (META-US) 跌 0.59%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.30%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.45%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.72%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.44%。

台股 ADR 集體走跌。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.70%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.39%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.45%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.05%。

企業新聞

隨著比特幣回吐漲幅，MicroStrategy (MSTR-US) 收低 3.24% 至每股 330.00 美元，引領區塊鏈類股走低。

電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 重挫 4.95% 至每股 431.66 美元，連日下滑。特斯拉將於 1 月 2 日公布季度交車數據，分析師 Gary Black 指出，任何超過 50 萬的交車數都足以支撐股價。投資人對新車型和自動駕駛機器人計程車在 2025 年推動業績的潛力更感興趣。

本田 (HMC-US) 收紅 1.43% 至每股 28.78 美元，迎來 20 世紀 80 年代以來最好的一週，日本兩大汽車製造商日產 (Nissan) 和本田 (Honda) 週一就合併事宜進入正式談判，並計劃在 2025 年 6 月前完成談判，合併後將成為全球銷量第三大的汽車製造商。

量子運算股在 2024 年最後一個月繼續飆升，Rigetti Computer (RGTI-US) 猛漲超 10%。Seeking Alpha 分析師 Joseph Parris 分析警示，Rigetti 讓人看到了量子運算技術普及化的希望，但這種可能性要到本十年末才會實現，而且在這個過程中，需要籌集資金的公司將面臨諸多風險。

華爾街分析

DA Davidson 表示：「長天期美債殖利率的上升主要反映了更強勁的增長前景，但也可能表明對通膨和聯邦預算赤字的擔憂。」

自由資本市場首席全球策略師 Jay Woods 研判：「人們正在套現，進入年底，他們現在正在獲利，並為明年年初出現的機會做好準備。科技股已經歷了巨大的上漲，我認為這是健康盤整的開始，隨著川普重返白宮，股市盤整將在未來四到八週內得到關注。」