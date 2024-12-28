search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

〈美股盤後〉美債殖利率飆升 輝達特斯拉下滑 道瓊跌超330點 周線收紅0.4%

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-12-28 05:28

cover image of news article
美債殖利率飆升 輝達特斯拉下滑 道瓊跌超330點 周線收紅0.4% (圖：shutterstock)

受美債殖利率攀升，輝達、特斯拉等科技巨頭下跌打擊，美股主指週五 (27 日) 收低。道瓊摔跌超 330 點，那指、標普和費半收黑超 1%。

10 年期美債殖利率飆升觸及 4.64%，為 5 月初以來最高，因為人們預期聯準會在 2025 年會因通膨擔憂而變得更加鷹派。


儘管美股出現回落，但本週因聖誕假期縮短交易日，美股週線仍收紅。標普週二創下 1974 年以來聖誕夜最佳表現後，本週仍上漲 0.7%。道瓊週線收紅 0.4%，終止連三週跌勢，那指漲 0.8%，略勝大盤。

國際油價週五小幅走高，以色列對葉門胡塞武裝的襲擊引發「恐慌性買盤」。

投資人下週將只有兩天時間進行年底前的最後交易，沒有重大經濟數據或財報消息，由於元旦市場休市，下週交易時間表也將縮短。

下一個財報季將隨著川普 1 月 20 日的就職日而起跑，拜登時代正式結束，川普的第二任總統任期也將拉開序幕。同時，投資人也將關注聯準會 1 月 29 日公布的利率決定。

美股週五 (27 日) 主要指數表現：
  • 美股道瓊指數下跌 333.59 點，或 0.77%，收 42,992.21 點。 
  • 那斯達克指數下跌 298.33 點，或 1.49%，收 19,722.03 點。
  • S&P 500 指數下跌 66.75 點，或 1.11%，收 5,970.84 點。
  • 費城半導體指數下跌 52.34 點，或 1.01%，收 5,122.97 點。
  • NYSE FANG + 指數下跌 222.89 點，或 1.63%，收 13,440.05 點。
(圖：REUTERS/TPG)
標準普爾 500 指數的 11 大板塊均出現虧損，其中非必需消費品和資訊科技板塊跌幅最大，分別下跌 1.90% 和 1.49%。(圖：finviz)
焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王全跌。Meta (META-US) 跌 0.59%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.30%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.45%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.72%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.44%。

費半成分股普遍疲弱。博通 (AVGO-US) 下跌 1.47%；高通 (QCOM-US) 跌 0.81%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.43%；德儀 (TXN-US) 跌 0.29%；AMD (AMD-US) 漲 0.14%；輝達 (NVDA-US) 下跌 2.03%；美光 (MU-US) 下跌 1.32%。

台股 ADR 集體走跌。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.70%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.39%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.45%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.05%。

企業新聞

隨著比特幣回吐漲幅，MicroStrategy (MSTR-US) 收低 3.24% 至每股 330.00 美元，引領區塊鏈類股走低。

電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 重挫 4.95% 至每股 431.66 美元，連日下滑。特斯拉將於 1 月 2 日公布季度交車數據，分析師 Gary Black 指出，任何超過 50 萬的交車數都足以支撐股價。投資人對新車型和自動駕駛機器人計程車在 2025 年推動業績的潛力更感興趣。

本田 (HMC-US) 收紅 1.43% 至每股 28.78 美元，迎來 20 世紀 80 年代以來最好的一週，日本兩大汽車製造商日產 (Nissan) 和本田 (Honda) 週一就合併事宜進入正式談判，並計劃在 2025 年 6 月前完成談判，合併後將成為全球銷量第三大的汽車製造商。

量子運算股在 2024 年最後一個月繼續飆升，Rigetti Computer (RGTI-US) 猛漲超 10%。Seeking Alpha 分析師 Joseph Parris 分析警示，Rigetti 讓人看到了量子運算技術普及化的希望，但這種可能性要到本十年末才會實現，而且在這個過程中，需要籌集資金的公司將面臨諸多風險。

華爾街分析

分析指出，年底最重要的變動是美國 10 年期美債殖利率上漲；這顯示每個人都在等待川普就職典禮，以及新政府政策對通膨的影響。

DA Davidson 表示：「長天期美債殖利率的上升主要反映了更強勁的增長前景，但也可能表明對通膨和聯邦預算赤字的擔憂。」 

自由資本市場首席全球策略師 Jay Woods 研判：「人們正在套現，進入年底，他們現在正在獲利，並為明年年初出現的機會做好準備。科技股已經歷了巨大的上漲，我認為這是健康盤整的開始，隨著川普重返白宮，股市盤整將在未來四到八週內得到關注。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

文章標籤

美股盤後美股科技降息聯準會量子運算

相關行情

台股首頁我要存股
道瓊指數42992.21-0.77%
S&P 5005970.84-1.11%
NASDAQ19722.031-1.49%
費城半導體5122.968-1.01%
美國10年公債殖利率4.62940.97%
蘋果255.65-1.30%
Alphabet公司(A)192.76-1.45%
微軟430.5575-1.72%
亞馬遜223.79-1.44%
博通241.75-1.47%
高通157.24-0.81%
應用材料166.83-0.43%
德州儀器191.18-0.29%
輝達137.09-2.03%
超微半導體125.240.14%
Meta平台599.81-0.59%
台積電201.63-0.70%
日月光投資控股10.34-0.39%
聯電 ADR6.64-0.45%
中華電37.96-0.05%
微策略330-3.24%
特斯拉431.66-4.95%
本田汽車28.761.37%
美光科技88.63-1.32%
Rigetti Computing Inc17.06510.52%
Meta平台599.81-0.59%
比特幣94478.98-1.04%

延伸閱讀


Empty