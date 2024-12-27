OpenAI考慮建立更傳統的營利性業務

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-27 21:36

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根據外媒周五 (27 日) 報導，OpenAI 在其網站發文表示，董事會正在評估將公司的業務轉型成一個公益公司 (Public Benefit Corporation, PBC)，除能追求營利外也顧及社會公益目的，而且會保留非營利部門。作為新結構的一部分，非營利部門將持有營利實體的股份。

圖：OpenAI 官網

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其實先前就有外媒報導 OpenAI 在考慮此舉，也一直在和加州和德拉瓦州 (Delaware) 的監管機構就此轉型進行談判，而周五的這份公告表明，董事會準備推進重組。

據了解，OpenAI 現有的營利部門目前由其非營利組織控制。根據提議，該公司將成為德拉瓦州公益公司。這個非營利組織將繼續作為「歷史上資源最豐富的非營利組織」之一存在。 OpenAI 董事會表示，公司隨後將以獨立財務顧問以公平估值確定的股份形式，持有這家營利性公司的「重大權益」。

OpenAI 成立於 2015 年，其理想主義使命是建構安全、有益於人類的人工智慧 (AI)。2019 年，OpenAI 創建營利子公司，以資助 AI 模型開發的高昂成本。到 2022 年，當 OpenAI 首次推出 ChatGPT 聊天機器人時，該公司成為 AI 產業的超級大咖，並將其運作置於更嚴格的審查之下。

分析指出，簡化的營利結構被認為對投資者更有吸引力，儘管這可能會讓人質疑 OpenAI 是否堅持其最初的公共使命。

OpenAI 的聯合創始人兼早期投資者馬斯克今年 8 月對該公司提起訴訟，指控該公司違反了作為非營利組織運營的協議。馬斯克最近要求聯邦法院阻止 OpenAI 在他的法律鬥爭結束時轉型為營利企業。

OpenAI 董事會表示，擬議中的計畫將確保公司的營利部門在長期內取得成功。網站貼文稱，此舉將幫助這家非營利組織籌集資金，並更好地執行其使命。

董事會說：「我們需要再一次籌集比我們想像的更多的資金。投資人想要支持我們，但以這種規模的資本，需要傳統意義上的公平，而不是結構性的說教。 」