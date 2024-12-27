京元電擴產邁大步 明年資本支出233億元 年增68%創新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-27 17:25

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IC 測試大廠京元電 (2449-TW) 今 (27) 日召開董事會，決議通過 2025 年資本支出金額為新台幣 218.44 億元，加計子公司共 233 億元，相較於今年公布的 138.28 億元，年增幅高達 68.5%，創下歷史新高，主要將用於擴充成品測試 (FT) 產能。

京元電是輝達 (NVDA-US)AI 晶片的主力測試供應商，輝達近期新一代晶片 GB200 已放量，GB300 也預計在明年中導入量產，由於晶片經過 CoWoS 封裝後，測試時間大幅拉長，京元電擴產腳步邁大步，除了宣布明年資本支出大增外，也與銀行團簽訂聯貸案。

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京元電指出，此次新台幣 218.44 億元的資本支出預計將有 7 成多投入於測試機台及其附屬設備，其中，以擴充 FT 設備佔多數，其餘部分則用於廠房及設施建設。