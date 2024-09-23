〈ETF成分股調整〉00888換股新增5檔 AI供應鏈京元電等入列

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-23 14:51

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永豐投信旗下 ETF 永豐台灣 ESG(00888-TW)，其追蹤指數「富時台灣 ESG 優質指數」20 日進行指數半年度調整，本次成分股調整新增 5 檔，分別為瑞昱 (2379-TW)、京元電 (2449-TW)、萬海 (2615-TW)、中租 - KY (5871-TW) 及環球晶 (6488-TW)，同時一口氣剔除台塑、中鋼等 22 檔個股。

00888 截至 8 月底，擁有受益人 6.3 萬人，永豐台灣 ESG ETF 經理人蔡長琛表示，富時台灣 ESG 優質指數是依據富時指數公司編製原則，透過富時評鑑系統的 ESG 評分，以及殖利率作為加權等條件，最終篩選出「ESG 評分高、殖利率佳」的優質企業。

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00888 此次新增瑞昱、京元電子、萬海、中租 - KY 及環球晶，指數成分股以台積電、聯電為主要持股，權重分別為 33%、18%。

00888 剔除 22 檔分別為台塑、東元、中鋼、中華、智邦、英業達、技嘉、微星、台光電、研華、可成、華新科、長榮、元大金、兆豐金、統一超、奇鋐、群創、力旺、緯穎、南電、中保科。

蔡長琛指出，本次成分股納入封測廠大廠京元電，可望為 00888 增添動能，京元電業績除了受惠於 AI 供應鏈的連動而跟著水漲船高外，所承接的 GPU 晶片測試時程也將再往後延長，預估至 2025 年與 AI 有關的營收比重將提升，可望再提升毛利率。