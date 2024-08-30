京元電斥10.46億元取得廠務 再斥5億元內買竹南土地

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-30 19:11

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IC 測試大廠京元電 (2449-TW) 今 (30) 日公告，因應未來客戶需求，取得廠務設備與不動產案，金額分別為 10.46 億元、5 億元以內。

京元電近期為滿足輝達 (NVDA-US) 需求，已積極在銅鑼廠擴充 AI 晶片測試產能，此次向玄通系統工程購入新一批廠務工程，也可望為明年客戶需求提前作準備。

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京元電為配合未來營運發展需要，此次取得苗栗縣竹南鎮頂埔段 15 筆土地，包括地號 852-1、1053、1053-2、1053-3、1053-4、1053-5、1028、1054-1、1057、1060、1061、1062、1064、1065-1 及 1069-1，土地面積共 22,372.06 平方公尺 (6,767.57 坪)，交易金額以新台幣 5 億元為上限。