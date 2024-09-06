大同攜手京元電簽訂綠電長約 2025年起轉供逾4億度電
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-06 18:53
大同 (2371-TW) 旗下大同智能今 (6) 日攜手半導體封測廠京元電子 (2449-TW)，共同舉行綠電合作簽約儀式，簽訂綠電合作長約。大同智能表示，在 2025 年開始，將轉供京元電子總計超過 4 億度的綠電，相當於減少 20 萬噸的碳排放量。
大同董事長王光祥指出，大同智能與京元電子的合作，為兩家公司對環保的共同承諾，並為產業樹立典範，引領更多企業加入綠色供應鏈，提升國際競爭力。
京元電子董事長李金恭則表示，此次合作將為企業開創新的發展契機，並攜手推動綠色能源事業，為環境保護做出更大貢獻。
大同智能持續開發綠電市場，截至今年 8 月，綠電業務已較 2023 年全年成長 1 倍，預計全年成長將上看 1.5 倍。另外，大同智擁有售電以及發電執照的全方位能源服務商，累積太陽能電廠建置規模超過 300MWp，年發電量近 4 億度。
此外，大同於今日晚間公告，大同投資審議會核准通過設立子公司。根據大同公告，交易單位數量為 2500 萬股，每股新台幣 10 元，交易總金額 2.5 億元，設立子公司目的為專營資訊系統整合服務相關業務。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇