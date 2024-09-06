大同攜手京元電簽訂綠電長約 2025年起轉供逾4億度電

大同 (2371-TW) 旗下大同智能今 (6) 日攜手半導體封測廠京元電子 (2449-TW)，共同舉行綠電合作簽約儀式，簽訂綠電合作長約。大同智能表示，在 2025 年開始，將轉供京元電子總計超過 4 億度的綠電，相當於減少 20 萬噸的碳排放量。