〈台股盤後〉台積電成多頭控盤利器 收漲28.74點周線大漲765點
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-27 14:08
台股大盤在今 (27) 日由大型權值股台積電 (2330-TW) 主控盤面，盤中指數狹幅震盪，收盤上漲 28.4 點，收盤指數報 23275.68 點，較昨日上漲 28.4 點 0.12%，成交值爲 2858.01 億元，周線收紅上漲 765.43 點，或 3.4%，盤中以 PCB 類股、集團股及防疫股表現強勢。
市場專家指出，台股在外資放假的因素影響之下成交量萎縮，由中小型股擔綱。
而在台北匯市方面，新台幣兌美元匯價中午暫收 32.690 元、升值 0.6 分，成交金額 5.10 億美元。
台股權值股台積電今天收盤價報 1090 元，上漲 5 元 0.46%，但鴻海 (2317-TW) 表現不振，收盤下跌 1 元或 0.53%，收盤價報 186.5 元，聯發科 (2454-TW) 上漲 10 元或 0.7%，收在 1430 元。盤中 BBU 概念股及光學概念股遭遇調節賣壓，族群表現由盛轉衰弱，但 AI 概念股的 CCL 廠台光電 (2383-TW) 收在 630 元，創新天價，上漲 25 元 4.13%。
同時，早盤 PSA 華科事業群旗下精成科技 (6191-TW) 今日展開買回 2500 張庫藏股的護盤動動作，將在每股 53-76 元區間買回，股價今跳空漲停 58.6 元開出，精成科的護盤動作，也帶動集團的 PCB 廠瀚宇博 (5469-TW) 及精星 (8183-TW) 股價強勢開出。
台股的 IC 載板族群欣興 (3037-TW) 收小跌、但景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 上漲 2.5 元以 111 元作收 。蘋果光學元件股的大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) 股價也同步收黑。
今天台北股市航運股的長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 全部以下跌作收。同時，在防疫概念股的康那香 (9919-TW) 及恒大 (1328-TW) 螋在漲停。
台北股市集中市場今天早盤開在 23251.28 點，盤中最高 23335.66 點，最低爲 23204.35 點，收盤指數報 23275.68 點，成交值爲 2858.01 億元。電子股指數上漲 0.42%，但航運類股指數下跌重挫 1.18%，金融股指數上漲 0.14%。
資深證券分析簡伯儀指出，，台股在周 K 線連續二周收黑，本周周線再度收紅，雖然整體量能受到年底外資放假效應，成交量較上周明顯萎縮，預期下周又因為元旦假期，交易天數僅剩下四天，量能將進一步萎縮，。
不過，由於周 KD 指標出現閉合，K 值往上，加上 RSI 指標在 50 以上多方區；另外根據過往經驗，統計 2011 年過去 13 年數據，耶誕節至農曆春節期間，大盤有 9 次上漲，店頭市場有 10 次是上漲，上漲機率分別為 69.2%、76.9%，顯示元月效應仍可以期待，其中從店頭市場上漲機率高於大盤來看，中小型個股將成為盤面選股重心。
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