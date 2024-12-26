〈台股開盤〉外資放假 中小型股活躍 「年終獎金」行情走自己的路
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-26 09:37
由於聖誕假期，歐、美股市休市，台指期夜盤上漲 1 點，並無對台股干擾因素，台股集中市場加權股價指數以 23276.08 點平高盤開出 ，BBU、機器視覺光學概念最高漲點近百點，台積電 (2330-TW) 在 1085 元附近震盪，市場專家指出，台股將處於高檔震盪格局，預估機器人及網通概念等中小型股爲盤面主流。
台北股市 26 日早盤以 23276.08 點開出，早盤指數最低 23259.22 點，最高 23316.07 點，預計全場成交值 2600 億元，早盤新台幣對美元匯價報 32.640 元，貶值 1.59 角；盤中金融股跌 0.99%，電子股上漲 0.44%，金融股下跌 0.6%。
資深證券分析師簡伯儀指出，在外資放假因素之下，台股將呈現量縮震盪格局，留意 2025 年元月將可能出現的美國總統川普上任及 CES 秀登場可能帶來的正負效應。
資深證券分析師黃漢成說，今天台股將由中小型股擔綱，留意機器人及網通概念股的再度噴出，注意 12 月營收的表現。尤其在 12 月有標案入帳的網通股族群上。
早盤台股權值股台積電及廣達 (2382-TW) 走平、鴻海 (2317-TW) 及聯發科 (2454-TW) 今天早盤走強，蘋果概念股的大立光 (3008-TW) 與玉晶光 (3406-TW) 股價上漲，光學股新鉅科 (3630-TW) 上漲、亞光 (3019-TW) 旗下的亞泰影像 (4974-TW) 漲停。
IC 載板類股走勢上，欣興 (3037-TW) 上漲、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 早盤下跌。而貨櫃航運長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 早盤全數走跌。
同時，今天青新 - 創 (6951-TW) 起得為融資融券交易，市場也在注意裕慶 (6957-TW) 近期可望獲列融資融券交易個股。
國票證券指出，在產業前瞻上，受惠政府政策積極推動，打造亞太區無人機生產重鎮，目標將於 2028 年前達成無人機月產能 1 萬 5000 架，整體產值於 2030 年將達新台幣 250 億元，相關大廠營運有望獲得挹注。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股開盤〉續唱聖誕樂漲逾200點站穩2萬3 台積電逼近1100元天價
- 〈台股盤後〉機器人股嗨翻聖誕趴 台積電走低收平 漲幅收斂至15點
- 台股漲 15.7 點收 23120.24 點 三大法人買超168.63億元
- 〈台股盤後〉機器人、光學股聖誕最紅 16千金重現 收漲99點連三漲
下一篇