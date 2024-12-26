〈台股開盤〉外資放假 中小型股活躍 「年終獎金」行情走自己的路

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-26 09:37

‌



由於聖誕假期，歐、美股市休市，台指期夜盤上漲 1 點，並無對台股干擾因素，台股集中市場加權股價指數以 23276.08 點平高盤開出 ，BBU、機器視覺光學概念最高漲點近百點，台積電 (2330-TW) 在 1085 元附近震盪，市場專家指出，台股將處於高檔震盪格局，預估機器人及網通概念等中小型股爲盤面主流。

台北股市 26 日早盤以 23276.08 點開出，早盤指數最低 23259.22 點，最高 23316.07 點，預計全場成交值 2600 億元，早盤新台幣對美元匯價報 32.640 元，貶值 1.59 角；盤中金融股跌 0.99%，電子股上漲 0.44%，金融股下跌 0.6%。

‌



資深證券分析師簡伯儀指出，在外資放假因素之下，台股將呈現量縮震盪格局，留意 2025 年元月將可能出現的美國總統川普上任及 CES 秀登場可能帶來的正負效應。

資深證券分析師黃漢成說，今天台股將由中小型股擔綱，留意機器人及網通概念股的再度噴出，注意 12 月營收的表現。尤其在 12 月有標案入帳的網通股族群上。