設備廠聯策現增股敲定以每股65元發行籌資2.275億元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-27 16:09
PCB 及半導體智慧製造設備廠聯策 (6658-TW) 規劃在楊梅及中壢擴建新廠同時，將辦理發行 3500 張現增股進行市場籌資，今 (27) 日聯策科技並公布現增股以每股 65 元溢價發行，預計籌資 2.275 億元。
聯策的此一現增籌資案將在 2025 年 1 月 6 日除權交易，繳款將在 2 月 20 日截止。聯策的籌資用途在充實營運資金及償還銀行借款。
聯策為 PCB 及半導體智慧製造設備廠，近年更跨足研發半導體晶圓檢測、量測設備領域，並且將在桃園中壢投資 11 億元設立新廠。
包括迅得 (6438-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 都是重要股東。聯策致力在 PCB、半導體等電子產業智動化設備，及機器視覺應用整合業務，近年更跨足研發半導體晶圓檢測、量測設備領域。
而近期迅得由董事會決議發行 4000 張現增股向市場籌資，迅得的此一市場籌資案暫訂以每股 180 元發行，預計自市場募集 7.2 億元，並已向金管會送件。
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