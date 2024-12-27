〈台股開盤〉聖誕趴後練收心操 平盤附近整理 生技、PCB、IC股擁題材當紅

聖誕假期結束，美股四大指數 26 日交投清淡，漲跌互現。台股今 (27) 日早盤以平高盤開出，開 23251.28 點，最高來到 23291.25 點，然而在台積電權值股多無表現下，整體呈震盪格局，指數甚至一度翻黑，早盤估量不到 3000 億元。