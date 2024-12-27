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〈台股開盤〉聖誕趴後練收心操 平盤附近整理 生技、PCB、IC股擁題材當紅

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-27 09:45

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〈台股開盤〉聖誕結束權值股仍在收心 早盤小漲呈平盤震盪。(圖：shutterstock)

聖誕假期結束，美股四大指數 26 日交投清淡，漲跌互現。台股今 (27) 日早盤以平高盤開出，開 23251.28 點，最高來到 23291.25 點，然而在台積電權值股多無表現下，整體呈震盪格局，指數甚至一度翻黑，早盤估量不到 3000 億元。

權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲 5 元，漲 0.5，來到 1090 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 10 元，漲近 1%，來到 1430 元；聯電 (2303-TW)(UMC-US) 漲近 3%、廣達 (2382-TW)、鴻海 (2317-TW 均於平盤下方遊走，日月光 (3711-TW) 跌近 1%。


在國內外呼吸道疫情升溫下，資金持續流向生化股，恆大 (1325-TW)、康那香 (9919-TW) 、熱映 (3373-TW) 亮紅燈、毛寶 (1732-TW) 漲近 9%、亞諾法 (4133-TW) 漲逾 7%。

精成科 (6191-TW) 收購日本 PCB 公司 Lincstech，今日股價飆漲停，帶動集團 PSA 華科事業群走強，瀚宇博 (5469-TW) 漲逾 7%、精星 (8183-TW) 漲 4%、嘉聯益 (6153-TW) 於平盤上方遊走。

IC 設計迎傳統旺季，揚智 (3041-TW) 亮紅燈，芯鼎 (6695-TW) 漲逾 4%、迅杰 (6243-TW) 漲逾 3%、敦泰 (3545-TW) 漲逾 2%。

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台積電10950.92%
亞諾法32.255.39%
迅杰49.22.50%
揚智37.9510.00%
嘉聯益16.25-0.31%
精星40.72.26%
瀚宇博54.44.62%
精成科58.69.94%
毛寶31.555.87%
熱映24.69.82%
康那香21.059.92%
恆大30.459.93%
日月光投控1660.61%
廣達289.5-0.52%
聯電43.850.34%
聯發科14300.70%
敦泰93.14.14%
台積電203.06-1.58%
聯電 ADR6.67-2.20%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.14
加權指數法興(購) 槓桿7.07
加權指數法興(售) 槓桿6.49
加權指數法興(售) 槓桿6.9

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