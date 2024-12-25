〈台股開盤〉聖誕趴機器人股接著奏樂接著舞 台積電穩盤漲逾百點

美股昨 (24) 日平安夜全數收紅，台股今 (25) 日持續反彈，早盤在台積電領漲下，大盤漲逾百點，最高漲至 23296.36 點，站穩 23000 點，不過預估成交量縮小至 2500 億元。至於今天盤面亮點，同樣由機器人概念股持續點亮台股。