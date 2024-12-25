〈台股開盤〉聖誕趴機器人股接著奏樂接著舞 台積電穩盤漲逾百點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-25 09:38
美股昨 (24) 日平安夜全數收紅，台股今 (25) 日持續反彈，早盤在台積電領漲下，大盤漲逾百點，最高漲至 23296.36 點，站穩 23000 點，不過預估成交量縮小至 2500 億元。至於今天盤面亮點，同樣由機器人概念股持續點亮台股。
電子權值股今天大多走揚，台積電 (2330-TW) 漲 10 元，漲幅 0.93%，持續進逼 1100 元關卡，鴻海 (2317-TW) 同樣上漲，漲 0.54%，聯發科 (2454-TW) 漲 0.71%。另外，廣達 (2382-TW) 漲 0.69%，日月光 (3711-TW) 漲逾 1%，台達電 (2308-TW) 則小跌 0.12%。
機器人概念股今天漲勢持續，大銀微系統 (4576-TW)、台灣精銳 (4583-TW)、中光電 (5371-TW) 漲逾 3%，和樁 (6215-TW) 漲幅約 2%，華晶科 (3059-TW)、上銀 (2049-TW) 也有超過 1% 的漲幅。
線纜族群今天小有表態，中電 (1611-TW)、華新 (1605-TW)、華榮 (1608-TW) 以及大亞 (1609-TW) 漲逾 1%，宏泰 (1612-TW)、億泰 (1616-TW)、榮星 (1617-TW) 也都有所表態。
美股平安夜全數收紅，道瓊指數上漲 390.08 點或 0.91%，收 43297.03 點；那斯達克指數上漲 266.24 點或 1.35%，收 20031.13 點；S&P 500 指數上漲 65.97 點或 1.1%，收 6040.04 點；費城半導體指數上漲 54.81 點或 1.07%，收 5173.56 點。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 外資買超139億元挺聖誕行情 續加碼遠東新 土洋法人對作聯電
- 陳智霖老師今天大放送！錯過可惜！：上銀、廣明、所羅門、大銀微系統、台灣精銳、眾達-KY、全新
- 〈台股盤後〉機器人股嗨翻聖誕趴 台積電走低收平 漲幅收斂至15點
- 〈台股開盤〉續唱聖誕樂漲逾200點站穩2萬3 台積電逼近1100元天價
下一篇