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〈台股開盤〉聖誕趴機器人股接著奏樂接著舞 台積電穩盤漲逾百點

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-25 09:38

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〈台股開盤〉聖誕趴機器人股接著奏樂接著舞 台積電穩盤漲逾百點。(圖：shutterstock)

美股昨 (24) 日平安夜全數收紅，台股今 (25) 日持續反彈，早盤在台積電領漲下，大盤漲逾百點，最高漲至 23296.36 點，站穩 23000 點，不過預估成交量縮小至 2500 億元。至於今天盤面亮點，同樣由機器人概念股持續點亮台股。 

電子權值股今天大多走揚，台積電 (2330-TW) 漲 10 元，漲幅 0.93%，持續進逼 1100 元關卡，鴻海 (2317-TW) 同樣上漲，漲 0.54%，聯發科 (2454-TW) 漲 0.71%。另外，廣達 (2382-TW) 漲 0.69%，日月光 (3711-TW) 漲逾 1%，台達電 (2308-TW) 則小跌 0.12%。 


機器人概念股今天漲勢持續，大銀微系統 (4576-TW)、台灣精銳 (4583-TW)、中光電 (5371-TW) 漲逾 3%，和樁 (6215-TW) 漲幅約 2%，華晶科 (3059-TW)、上銀 (2049-TW) 也有超過 1% 的漲幅。 

線纜族群今天小有表態，中電 (1611-TW)、華新 (1605-TW)、華榮 (1608-TW) 以及大亞 (1609-TW) 漲逾 1%，宏泰 (1612-TW)、億泰 (1616-TW)、榮星 (1617-TW) 也都有所表態。 

美股平安夜全數收紅，道瓊指數上漲 390.08 點或 0.91%，收 43297.03 點；那斯達克指數上漲 266.24 點或 1.35%，收 20031.13 點；S&P 500 指數上漲 65.97 點或 1.1%，收 6040.04 點；費城半導體指數上漲 54.81 點或 1.07%，收 5173.56 點。 

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台股開盤台積電機器人線纜

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台積電10850.46%
和椿93.23.44%
廣達2920.34%
日月光投控1660.91%
台達電422.5-0.71%
大銀微系統161.54.19%
台灣精銳9466.17%
中光電92.23.36%
華晶科41.75.04%
鴻海186.50.54%
上銀327.51.87%
中電15.950.63%
華新24.80.40%
華榮26.251.16%
大亞43.41.17%
宏泰33.950.30%
億泰19.20.79%
聯發科14201.07%
榮星17.60.57%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.84
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