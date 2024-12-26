〈台股盤後〉量縮震盪小漲26點 疫情題材熱燒 防疫、生技股噴漲
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-26 14:13
外資放假，台股今 (26) 日續量縮震盪，小漲 26.81 點或 0.12%，收 23246.94 點，成交金額 3013.93 億元。焦點股來看，光學族群續強，電池股也強漲，此外，中國傳出爆發新病毒，防疫及生技族群多檔個股噴出漲停。
電子權值今日表現平淡，台積電 (2330-TW) 收平盤 1085 元，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 小漲、台達電 (2308-TW) 漲逾 1%，廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)、聯電 (2303-TW) 等收黑。
強勢族群來看，光學股延續攻勢，大立光 (3008-TW) 漲 3.7%，玉晶光 (3406-TW)、揚明光 (3504-TW) 亮燈漲停；電池股也走強，AES-KY(6781-TW)、興能高 (6558-TW) 漲停、立凱 - KY(5227-TW)、加百裕 (3323-TW) 等均漲逾 7%。
中國近期爆發多種急性呼吸道傳染病疫情，其中又以人類偏肺病毒（HMPV）為大宗，與新冠肺炎相似，目前尚無疫苗和特效藥可醫治，今日防疫概念股、生技族股價噴出。
毛寶 (1732-TW)、恆大 (1325-TW)、亞諾法 (4133-TW)、康那香 (9919-TW)、合世 (1781-TW) 等亮燈漲停，太景 *-KY(4157-TW)、立衛 (5344-TW) 漲逾 9%、南六 (6504-TW)、高端疫苗 (6547-TW)、國光生 (4142-TW) 等也漲逾 5%。
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