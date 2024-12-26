〈台股盤後〉量縮震盪小漲26點 疫情題材熱燒 防疫、生技股噴漲

外資放假，台股今 (26) 日續量縮震盪，小漲 26.81 點或 0.12%，收 23246.94 點，成交金額 3013.93 億元。焦點股來看，光學族群續強，電池股也強漲，此外，中國傳出爆發新病毒，防疫及生技族群多檔個股噴出漲停。