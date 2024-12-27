17Life借微軟Azure之力 運用AI全面升級智慧零售體驗

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-27 12:06

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零售業科技系統整合供應商康太數位 (17Life) 宣布將旗下自有關鍵系統，移轉至微軟 (MSFT-US)Azure 雲端平台，借力 Azure 服務、工具等，運用 AI 全面升級智慧零售體驗，增強 17Life 市場競爭力。

17Life 客戶遍及多元產業，包括百貨公司、連鎖超商、免稅商店、連鎖餐飲、大型銀行、飯店等。而 17Life 系統同時支援自有通路平台 17Life 電商平台、PayEasy 企業福利網。

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面對生成式 AI 浪潮，17Life 借力微軟 Azure OpenAI 服務、Azure Kubernetes Service 彈性運算開發工具、Azure SQL、Azure Web 等系統服務，運用最新 AI 技術提升營運效率及服務內容，並透過 AI 精準數據分析，提供客戶更加個人化的體驗。

有別以往依賴機器學習的推薦邏輯，17Life 藉由 Azure OpenAI 與生成式 AI 結合檢索增強生成 (RAG) 技術，不僅能迅速生成、分類與整合大量商品標籤，更能精準解讀消費者搜尋意圖，透過智慧標籤比對，為顧客提供最適切的商品建議。

透過 Azure 強大的數據分析與整合服務，17Life 大幅降低標籤機制的人力與時間成本、加速產品上架時程，同時進一步完善精準的個人化推薦，有效增進消費者購物體驗與顧客黏著度。

17Life 董事長李易騰表示，與微軟合作是 17Life 邁向智慧零售的重要一步，且因結合 Azure OpenAI 服務，較以往機器學習，可更高效預判消費者意圖，使推薦系統更貼近需求。透過這次合作，17Life 除優化內部流程，還為零售市場注入更多可能性。未來將持續探索 AI 與雲端技術的更多應用，打造創新的購物生態系統。