連4月走降！陸11月規模以上工業企業利潤年減7.3% 但降幅持續縮小

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-27 10:21

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中國國家統計局今 (27) 日表示，今年 11 月全國規模以上工業企業利潤年減 7.3%，連 4 月走降，但降幅持續縮小。該數據是衡量中國工廠、公用事業和礦山財務狀況的關鍵指標。

《CNBC》報導，儘管中國自 9 月底以來推出一系列刺激措施，但近期中國公佈的經濟數據顯示，受消費需求疲軟和房市持續低迷的影響，中國仍在努力應對通縮問題。

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中國 11 月消費者物價指數跌至五個月低點，進出口數據也不如預期，最新公布的零售銷售數據也令人失望，低於預期。不過，中國經濟的部分領域已顯現復甦跡象，製造業活動連兩個月擴張，11 月數據創 5 個月新高。

根據國家統計局的戲分數據，今年前 11 月全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣 6 兆 6674.8 億元，年減 4.7%。在規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額 2 兆 387.7 億元，年減 8.4%，股份制企業實現利潤總額 5 兆 143 億元，年減 5.7%，外商及港澳台投資企業實現利潤總額 1 兆 6062.9 億元，年減 0.8%; 私營企業實現利潤總額年減 1 兆 9649.1 億元，年減 1%。

工業利潤數據涵蓋主營業務年收入至少 2 千萬人民幣 (約 9090 萬台幣) 的企業。

中國國家統計局工業司統計師於衛寧今日解讀企業利潤數據指出，總體來看，雖然全國規模以上工業企業利潤仍處下降區間，但隨著存量政策有效落實，一攬子增量政策加快推出，政策組合效應持續發揮，工業企業利潤降幅繼續收窄，效益狀況有所改善。當月工業企業營收也由降轉增，利潤降幅繼續縮小。

於衛寧表示，在去年高基期的基礎上，中國 11 月工業企業利潤降幅較 10 月減少 2.7 個百分點，其中受價格回升、營收轉增帶動，工業企業獲利空間改善，反映企業效益基本面狀況的毛利降幅連 2 月縮小。