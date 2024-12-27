美股主要指數盤中轉漲 美債殖利率觸及8個月高點

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-27 01:41

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儘管出現所謂的「聖誕行情」但美股主要指數周四 (26 日) 開盤一路走低、美債 10 年期殖利率更在聖誕節假期後的清淡交易中升至 4 月以來新高，不過截至盤中美股主要股指全面轉漲，「聖誕行情」似乎尚未失靈，然而拉升走勢看來欲振乏力。

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紐約 Spartan Capital Securities 首席市場分析師 Peter Cardillo 表示，周四股市交投清淡，稍早主要股指的跌勢是由於投資人在周二漲勢後的獲利了結。目前美股仍處在聖誕行情的漲勢之中，儘管今天走勢一路顛簸，但年底的漲勢可能會持續下去。

債市方面，候任總統川普的政策不確定性推高金價，也將美國 10 年期公債殖利率推升近 8 個月高點。(美國公債價格與殖利率走勢呈反比)

Cardillo 說：「10 年期美國公債的殖利率可能會達到 4.75% 到 5.0%，因為債券市場充滿了不確定性，而股市卻充滿了熱情。」債券市場預估，聯準會 (Fed) 的鷹派立場可能會持續到明年上半年。

與此同時，美國勞工部稍早公布數據顯示，上周初領失業金人數降至一個月以來新低，顯示美國就業市場保持穩定，但續領失業金人數升逾 3 年新高，表明失業者找工作的時間更長。