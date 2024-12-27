〈美股盤後〉三大主指漲跌互見 道瓊連五日收漲

鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2024-12-27 05:48

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美國股市周四 (26 日) 漲跌互見，道瓊指數在假期後的清淡交易中收復了早些時候的跌幅，連續五個交易日收漲，標普 500 和那斯達克指數小幅收低。

三大指數早盤均下跌，打斷了本周初看似「聖誕老人行情」走勢。

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後任總統川普 (Donald Trump) 政策的不確定性提振了金價，再加上聯準會 (Fed) 對於明年進一步降息的不那麼鴿派的訊息，推升 10 年期美國公債殖利率至 5 月初以來的最高水平。

市場 2025 年的主要擔憂將是 Fed 貨幣寬鬆的程度、川普的關稅及其它政策，以及各種地緣政治緊張局勢。

數據方面，截至 12 月 21 日當周的初領失業金人數為 21.9 萬人，而經濟學家預測為 22.5 萬人。然而，持續申領失業金人數上升至 191 萬，為 2021 年 11 月 13 日以來新高。

初領失業金人數略低於分析師預期，而持續申請失業金人數大幅躍升，表明失業勞工尋找新工作的難度愈來愈高。

該公司表示，自 11 月 5 日以來，七大巨型股貢獻了標普 500 指數 4.5% 漲幅的約 85%。

美股周四 (26 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 28.77 點，或 0.066%，收 43,325.80 點。

那斯達克指數下跌 10.77 點，或 0.054%，收 20,020.36 點。

S&P 500 指數下跌 2.45 點，或 0.041%，收 6,037.59 點。

費城半導體指數上漲 1.75 點，或 0.034%，收 5,175.31 點。

NYSE FANG + 指數下跌 16.46 點，或 0.12%，收 13,662.94 點。

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王多下跌。Meta (META-US) 下跌 0.72%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.32%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.26%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.28%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.87%。

台股 ADR 全面走低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.58%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.61%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.20%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.26%。

企業新聞

美國電池和電子設備的能源管理公司 KULR Technology Group (KULR-US) 宣布已購入 217.18 枚比特幣，平均價格為 9,6556.53 美元，總價值約 2,100 萬美元，將比特幣納入財務策略，激勵該股周四大漲 40%，逼近 IPO 當天每股 5 美元的高峰，自 11 月 1 日低點以來已累積漲逾 1,500%。

Martin Midstream Partners(MMLP-US) 周四宣布，雙方共同終止了與 Martin Resource Management Corporation(MRMC) 的合併協議。該協議原定由 MRMC 收購所有 MMLP 已發行但尚未由 MRMC 及其子公司擁有的普通股單位。Martin Midstream Partners 股價周四下跌約 2%。

經濟數據

美國上周初領失業金人數報 21.9 萬人，低於預期

美國續領失業金人數報 191 萬人，遠超預期

美國假期季零售銷售額成長 3.8%，優於去年同期

華爾街分析

瑞銀財富管理 (UBS Wealth Management) 資深投資組合經理 Michael Zinn 表示，「聖誕行情可能仍存在且表現良好。我們會繼續觀察，或者情況可能不太樂觀。」

「這是一年中的淡靜時期。機構並不太積極交易。市場更多是由散戶推動。因此，年底發生的情況不一定能預示 1 月和 2 月的走勢。」

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示，「由於周二漲勢後的一些獲利了結，現在成交量清淡，我們正在收復稍早的一些跌幅。」

「我認為我們仍處於聖誕行情中，今天只是遇到了一點小顛簸，而且可以有把握的說，年底的漲勢將會持續。」