〈美股早盤〉主要指數開低 美債殖利率走高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-26 22:42

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美股主要指數周四 (26 日) 開低、美債殖利率走高，聖誕假期結束後股市交投清淡，歐洲部分主要市場休市，投資人盤點其投資組合並期待從所謂的聖誕行情中拿到年終佳績。與此同時，上周初領失業金數據公布後，美國 10 年期公債殖利率升至 4.6%。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 120 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 40 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌近 0.3%。

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美股開盤前主要指數期貨走低，其中標普 500 指數期貨下跌 0.3%，暗示該指數將結束連續 3 天的漲勢，那斯達克 100 指數期貨下跌 0.4%、道瓊工業指數期貨下跌 0.3%。由於歐洲主要市場閉市，預估周四美股交投清淡。

最新經濟數據顯示，美國上周續領失業金人數升至逾 3 年以來新高，表明失業者找到工作的時間更長，與此同時，上周初領失業金人數降至 21.9 萬人。

美國 10 年期公債殖利率上漲 4 個基點至 4.63%，美元指數變動不大。

加密貨幣方面，儘管微策略 (MicroStrategy) 計劃發行更多股票，但比特幣仍走跌。根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 2.9%，報 95,612.1 美元。

截至台北時間周四（26 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 0.79%，至每股 458.64 美元

特斯拉在北美地區向部分客戶推出新一輪為期 30 天的需人為監督版全自動駕駛系統 (FSD) 免費試用計畫，在明年 2 月 22 日前，這些用戶都可以進行免費試用。對一些車主來說，這是他們今年第三次獲得 FSD 免費試用體驗。該計畫似乎是特斯拉向盡可能多的客戶推廣其最新版 FSD 系統的最新努力。

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤股價上漲 1.38%，至每股 86.70 美元

知情人士透露，阿里巴巴 (09988-HK) 打算把南韓業務和該國電子商務平台易買得 (E-mart) 合併，目前已接近達成協議，這筆交易對新實體的估值約為 40 億美元，兩家公司正在敲定合資交易的細節，最快可能本周宣布。

微策略 (MSTR-US) 早盤股價下跌 2.50%，至每股 349.24 美元

軟體服務商微策略 (Microstrateg) 日漸成為比特幣市場中不可忽略的關鍵玩家之一，目前持有的比特幣價值約 430 億美元，占到比特幣總量的 2.2% 左右。而該公司的最新計畫是籌集 420 億美元繼續囤比特幣，其中 210 億美元來自股票增發，另外的 210 億美元來自固定收益證券，這也因此被該公司稱為「21/21 計畫」 。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 21.9 萬，預期 22.3 萬，前值 22 萬

美國上周續領失業金人數報 191 萬，預期 188 萬，前值 186.4 萬

華爾街分析：

花旗分析師本周公布 2025 年第一季股票策略，他們表示在宏觀經濟狀況和政策不明朗且不斷變化的情況下，應該採取更均衡的方法。

花旗建議增持醫療保健、通訊服務和能源等板塊，並上調醫療保健板塊評級至「增持」。分析師也看好資訊技術領域的半導體，理由是該產業具有隱含的成長潛力和持續的利潤率擴張能力。