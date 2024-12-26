美消費者網購力道強勁 假日季零售銷售額優於去年同期

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-26 23:20

‌



根據萬事達卡 SpendingPulse 周四 (26 日) 公布的初步報告，11 月 1 日至 12 月 24 日期間，美國零售額成長 3.8%，不僅略高去年同期的 3.1% 增幅，也輕鬆打敗萬事達卡 (MA-US) 在 9 月預估的 3.2% 增速，原因是零售商在競爭激烈的假日購物季加大促銷力道推動消費者在節日前夕購物。

萬事達卡 SpendingPulse 衡量所有付款形式的店內和線上零售銷售。不過該數據不包括汽車銷售，也未經過通膨調整。分析師原本預料假期季節購物喜憂參半，在黑色星期五等關鍵購物日，商店支出將保持低迷。

‌



根據萬事達卡的數據，線上銷售額成長 6.7%，高於去年同期的 6.3%，其中服裝市場需求強勁。在假日購物季的最後 5 天的銷售額占所有節日期間支出的 10%。消費者側重 CP 值，在實體店和線上平台上購物，瞄準划算的商品。

萬事達卡首席經濟學家 Michelle Meyer 表示：「假日購物季顯示，消費者願意也有能力消費，而且從最大促銷期間集中的電商消費可看出，消費者力求購物的 CP 值。」

數據還顯示，消費者對外出用餐等體驗表現出強烈的偏好，餐廳支出較去年增加 6.3%。不只如此，禮物消費也高於去年，推動服裝、珠寶和電子產品的需求，這 3 個類別分別成長 3.6%、4% 和 3.7%。

12 月到聖誕節前的 23 天內，包括沃爾瑪 (WMT-US)、目標百貨(TGT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 在內的主要零售商都加大促銷力道和宣傳消息，吸引顧客在最後一刻開始購物。

另外，平價電公司 Shein 和拼多多 (PDD-US) 旗下 Temu 以及短片應用程式 TikTok 在「黑色星期五」和「網購星期一」購物活動之前人氣飆升。