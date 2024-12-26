美上周初領失業金人數續降至21.9萬 續領人數創逾3年新高
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-26 21:38
美國勞工部 (DOL) 周四 (26 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數降至一個月以來新低，顯示美國就業市場保持穩定，但續領失業金人數升逾 3 年新高，表明失業者找工作的時間更長。
截至 12 月 26 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.9 萬人，低於市場預期的 22.3 萬人，較前值 22 萬人減少 1 千人，4 周移動平均值報 22.65 萬人。
截至 12 月 14 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 191 萬人，為 2021 年 11 月 13 日以來的新高，遠超市場預期的 188 萬人，較修正後前值 186.4 萬人增加 4.6 萬人，4 周移動平均值報 188.1 萬人。
有分析認為，這可能意味著儘管經濟強勁，但就業市場對工人的需求正在減弱。
聯準會 (Fed) 主席鮑爾上周表示，就業市場仍然穩固，但決策者正在密切關注任何惡化的跡象。他也說過勞動市場正在降溫，但程度尚不足以引起擔憂。
經濟學家 Eliza Winger 認為：「今年初領失業金人數較低反映失業救濟金領取率較低——原因是有些人不符合資格，符合資格的人缺乏申請的動機。失業救濟金申請人數激增，失業工人面臨更長的失業率，顯示勞動力市場正在放緩。」
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