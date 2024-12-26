安基生技旗下新藥報捷 AJ302榮獲國家創新獎

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-26 17:59

‌



安基生技 (7754-TW) 今 (26) 日宣布，旗下治療化療引起周邊神經病變 (CIPN) 的新藥 AJ302，榮獲「國家創新獎 - 企業創新」殊榮，也是繼治療罕見疾病髓性肌肉萎縮症 (SBMA) 的小分子新藥 AJ201 獲獎後，再度傳捷報。

安基表示，AJ302 是一款新型且高度專一的組織蛋白去乙醯酶第六型 (HDAC6) 抑制劑，擬用於治療化療引起的周邊神經病變，以及特發性肺纖維化罕病 (IPF) 等疾病。

‌



安基說明，HDAC6 抑制劑近年來備受國際新藥市場關注，例如諾華 (Novartis AG) 於 2023 年 11 月斥資 12 億美元，取得韓國藥廠鐘根堂的 HDAC6 抑制劑 CKD-510 開發權，以治療罕見遺傳性周邊神經病變疾病 CMT(Charcot-Marie-Tooth 氏症)、心房顫動等多種疾病。

至於 AJ201，安基則表示，目前已授權給美國生技新藥公司 Avenue 進行開發和商業化，授權地區為美國、加拿大、歐盟、英國與以色列，授權金總額高達 2.5 億美元，安基並享有銷售分潤。