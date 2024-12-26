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外資放假買超縮至34億元 期貨仍不同調 續加碼遠東新、華新

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-26 20:10

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外資放假買超縮至34億元 期貨仍不同調 續加碼遠東新、華新 。(鉅亨網資料照)

外資放假，台股今 (26) 日量縮震盪小漲 26 點，外資買超 34.58 億元，但台指期淨空單增 1656 口至 3.86 萬口，期現貨不同調；外資今日持續加碼買超遠東新及華新，賣超除了同樣為華南金、航運族群外，也翻臉大砍佳能 8487 張。

三大法人今日同步買超台股，外資買超 34.58 億元，連 4 買；自營商買超 18.99 億元，也是連 4 買；投信則由賣轉買，買超 1.596 億元；三大法人合計買超 55.14 億元。


外資今日買超前二名同樣分別是遠東新 (1402-TW) 及華新 (1605-TW)，分別買超 4.76 萬張、3.5 萬張，其餘買超前十均為金融股及 ETF，包括元大金 (2885-TW)1.43 萬張、兆豐金 (2886-TW)1.25 萬張、永豐金 (2890-TW)1.13 萬張、京城銀 (2809-TW)9323 張、新光金 (2888-TW)8248 張。

ETF 方面，外資買超元大台灣價值高息 (00940)1.6 萬張、群益 ESG 投等債 20+ 1.14 萬張、中信優息投資級債 8500 張、群益台灣精選高息 (00919)7909 張等；而外資今日買超最多的電子股是長華 *(8070-TW)7325 張。

外資賣超前十來看，華南金 (2880-TW)3.24 萬張，同樣連二日位居榜首，另有台新金 (2887-TW)2.55 萬張、上海商銀 (5876-TW)1.71 萬張等。外資也續調節長榮航 (2618-TW)3.08 萬張、長榮 (2603-TW)1.19 萬張、陽明 (2609-TW)1.13 萬張，以及裕民 (2606-TW)7903 張等航運股。

而外資昨日甫敲進具機器人題材的光學股佳能 (2374-TW)1.3 萬張，但今日隨即翻臉賣超 8487 張，其餘遭賣超較多的電子股包刮友訊 (2332-TW)8456 張以及緯創 (3231-TW)7634 張。

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