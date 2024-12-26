外資放假買超縮至34億元 期貨仍不同調 續加碼遠東新、華新

外資放假，台股今 (26) 日量縮震盪小漲 26 點，外資買超 34.58 億元，但台指期淨空單增 1656 口至 3.86 萬口，期現貨不同調；外資今日持續加碼買超遠東新及華新，賣超除了同樣為華南金、航運族群外，也翻臉大砍佳能 8487 張。