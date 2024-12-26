國家新創獎近200組參賽創新高 生技製藥精準醫療最多、AI醫療健康科技居次

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-26 16:36

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第 21 屆國家新創獎今 (26) 日舉行授獎典禮，共評選出 196 組獲獎團隊，報名參賽團隊為近 3 年來最高。今年獲獎的長聖生技的「CAR001 細胞療法」關鍵技術已在台、美均取得臨床試驗執行許可；倍智醫電的肺部影像輔助判讀軟體更已取得 TFDA 智慧醫材許可證，拿到海外訂單。在過去 5 年中已經有 39 家團隊藉由 Demo Day 成功募資逾 50 億。

主辦單位生策會／生策中心（以下簡稱生策會）指出，國家新創獎目的在於發掘生技醫療企業團隊、學界、醫界的新創技術價值，連結投資者資源，讓生技醫療產業創新技術的商化價值能落實與放大。

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新創獎評審總召集人、生策會副會長楊泮池表示，新創獎舉辦以來，已評估超過 2,800 項技術，其中從學校和生醫界推進成功創業的已經有 178 家，資本總額近 238 億元台幣，其中 1/3 的公司資本額達 1 億、16 家資本額超過 5 億元。

歷屆新創獎的 Demo Day，挑選分數優異的獲獎新創團隊上台發表，邀請指標投資公司出席，現場評估、回饋團隊，歷年參與投資的業者包括富邦金控、華南金控、緯創資通、友達集團等 24 家，顯見新創獎獲獎團隊的技術應用潛力和極高的投資價值。

楊泮池指出，在過去 5 年中，已經有 39 家團隊站上這個舞台，成功募資高達 18 家，募資總金額超過 50 億元以上。其中，4 年前從中研院技轉出來的新析生技，團隊從零開始到募到近 10 億元資金，研發的顯微光標靶儀也成功打進國際市場。

本屆獲獎的台灣團隊中，長聖生技的「CAR001：應用異體細胞治療實體腫瘤之細胞療法」關鍵技術已在台灣、美國均取得 Phase I、IIa 臨床試驗執行許可；倍智醫電的「倍利肺部影像輔助判讀軟體」有效提升醫師 20% 檢出率，已取得 TFDA 智慧醫材許可證，並已獲海外訂單。第 16 屆得主、由臺灣大學教授康仕仲領軍創業的智齡科技，五年來估值已成長近 9 倍，也獲得本屆唯一最高榮譽 -- 國家新創永續典範獎。

本屆獲選於 Demo Day 發表的新創團隊共有 10 組，除了已積極進軍國際的長聖生技、倍智醫電等，還包括生技製藥與精準醫療領域免疫功坊的「創新脂肪酸束平台應用於超長效型胜肽藥物開發」目前已有兩項藥物進入一期臨床試驗，目前成效良好且無副作用；智慧醫療與健康科技領域的康統醫學科技「醫瓦士 (EVAS) - 智慧手術 AI 虛擬助手」，具備深度醫療知識與 AI 技術，手術中提供即時語音提示醫生，即時生成病歷，日本證實能節省近半時間。

本屆 Demo Day 也有多組臨床醫學研發團隊發表，如花蓮慈濟醫院眼科研究中心主任蔡榮坤團隊的「長效型 GP-01 玻璃體注射療法: 視神經損傷治療之突破性技術案」、臺北醫學大學附設醫院骨科部主任吳孟晃團隊研發的「創新即時透視血液屏障之內視鏡光學及智慧影像分析系統」、臺北醫學大學附設醫院特聘教授陳震宇團隊、神瑞人工智慧研發的「腦震盪症候群人工智慧輔助決策系統」等。