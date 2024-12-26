精確搭中國新能源車高速成長列車 明後年營收增速均上看35%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-26 15:47

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電動車零組件大廠精確 (3162-TW) 今 (26) 日表示，今年第四季以來營收動能驟增，主要是反映中國新能源車需求快速升溫，從目前接單來看，2025-2026 年業績動能高漲，即便美國祭出高關稅政策也並不受影響；法人認為，依今年前 11 月合併營收已年增 27% 估計，精確明後年的營收年增率均可望達到 35% 上下。

精確說明，行業特性是，客戶下訂單的能見度以年為單位，而從目前客戶端訊息來看，出貨強勁有望一路延續至 2025 年、2026 年。

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由於精確營收與電動車銷售呈現高度正相關，不受燃油車銷售好壞的影響，並以中國為主要市場，法人指出，中國今年新能源車銷售較去年大增約 300 萬台至 1270 萬台左右，處高速成長趨勢，路上每 3 台車就是 1 台新能源車，可以樂觀預期其 2025-2026 年的營收有望維持 35% 左右的成長率。